Loimu hankki syöttöspesialistin Argentiinasta ja torjuntavoimaa Yhdysvalloista – Myös historian nuorin liigadebytantti siirtyy Raisioon

Lentopallon Mestaruusliigassa pelaava Raision Loimu kiinnitti tulevan kauden joukkueeseensa osaamista niin kotimaasta kuin ulkomailta. Kolmesta uudesta vahvistuksesta kaksi, Aleksi Hänninen ja Tomás Rodríguez, täydentävät raisiolaisten yleispelaajaosastoa.

Eetu Mäen ja Aleksei Zhbankovin rinnalle Loimu hankki 23-vuotiaan yhdysvaltalaisen Felix Egharevban. Loimulla on uusimpien sopimusten myötä kasassa kymmenen pelaajasopimusta, ja joukkueeseen haetaan vielä viimeisiä palasia.

– Tomás tuo joukkueen vastaanottoon kokemusta ja taitoa. Hän on onnistunut kotimaansa liigassa mainiosti ja olen luottavainen hänen taitotasoonsa. Felix todella räjähtävänä pelaajana tuo osaamista ja kilpailua laadukkaaseen keskipelaajarinkiimme. Aleksi on jo nuorena Mestaruusliigassa taitojaan näyttäneenä pelaajana todella tervetullut osa meidän nuoreen pelaajarosteriimme, Loimun päävalmentaja Kari Raatikainen kertoo seuran tiedotteessa.

Keskiviikkona julkaistuista pelaajista Hänninen pelasi viime kaudella Ettassa, joka suljettiin Lentopalloliiton toiminnasta kesken kauden. Liigadebyyttinsä 17-vuotias nuorten maajoukkueen vakiokasvo teki oululaisjoukkueessa tiettävästi koko Mestaruusliigan historian nuorimpana pelaajana vain reilun 15 vuoden ikäisenä.

– Uran tähän mennessä hienoimpia hetkiä on ollut mm. liigadebyytti, U18 EM-kisat Georgiassa ja U19 NEVZA kisat, jossa sijoituttiin neljänneksi ja minut valittiin joukkueen MVP:ksi. Tavoitteena lentopallossa on päästä ulkomaille ammattilaiseksi. Ajatukset ensi kauden sopimuksesta ovat todella positiivisia. Loimussa on hyvä meininki ja kovaan porukkaan on mukava päästä mukaan, Hänninen sanoo.

Kotimaansa pääsarjaa Argentiinassa aiemmin urallaan pelannut 28-vuotias Rodríguez on edustanut maataan niin ikään aiemmin nuorten maajoukkueissa. Viime kaudella hän oli Argentiinan pääsarjan ässätilaston toinen ja vastaanottotilaston seitsemäs Policial Voleyn riveissä.

– Odotan kovasti seuraavaa askelta urallani ja toivon kaiken peliin laittamalla auttavani Loimun hyvään sijoitukseen liigassa. Tavoitteeni lentopallossa on edetä niin pitkälle kuin mahdollista ja samalla saada uusia kokemuksia ja tutustua uusiin ihmisiin, 190-senttinen Rodríguez kommentoi.

Napervillesta kotoisin oleva 198-senttinen Egharevba on edustanut yliopistotasolla Ball State Universitya vuodet 2019-2023. Nyt hän suuntaa monen muun jenkin viitoittamalla tiellä Raisioon ottamaan ensiaskeleitaan ammattilaiskentillä. Erityisesti torjuntapelaamisessa yliopistosarjassa kunnostautunut 23-vuotias Egharevba sai vahvat suositukset Loimusta aikoinaan ammattilaisuralle ponnistaneelta Dustin Wattenilta.

– En tiedä Suomesta oikeastaan muuta kuin että se on maailman onnellisin maa. Sekä agenttini että yliopistovalmentajani kertoivat Suomen Mestaruusliigan olevan hyvä paikka yliopistouran jälkeen. Loimusta tiedän, että sillä on vahva historia ja olen innoissani päästessäni osaksi sitä. Ensi kaudella haluan auttaa Loimua menestymään, mutta pitkän tähtäimen tavoitteeni on päästä pelaamaan USA:n maajoukkueeseen, Egharevba toteaa.