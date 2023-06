Jääkiekon rasismitapauksessa päästiin sopuun – Jääkiekkoliitto maksaa tuhansien eurojen edestä hyvityksiä

Jääkiekon rasismitapauksessa on syntynyt sovinto. Jääkiekkoliitto kohdisti valmentajaan yhdenvertaisuuslaissa kiellettyjä vastatoimia ja pelaaja joutui välillisen syrjinnän kohteeksi. Jääkiekkoliitto maksaa yhdenvertaisuuslain mukaista hyvitystä pelaajalle 3000 euroa ja valmentajalle 3000 euroa sekä korvaa heille asiasta koituneet kulut kokonaisuudessaan.

Valmentajalle annettu rangaistus oli yhdenvertaisuuslain mukaan kielletty vastatoimi.

Kyseisessä tapauksessa valmentaja vaati viime marraskuussa pelatussa junioreiden jääkiekko-ottelussa erotuomareilta toimenpiteitä pelaajan kerrottua hänelle joutuneensa toisen pelaajan rasistisen nimittelyn kohteeksi.

Valmentaja ohjasi joukkueensa pukuhuoneeseen tapahtuneen johdosta, minkä jälkeen erotuomarit keskeyttivät ottelun. Jääkiekkoliitto asetti valmentajalle toimintakiellon ottelun keskeyttämisestä huomioimatta sitä, että valmentajan toiminnan motiivina oli rasistiseen nimittelyyn puuttuminen.

– Tämä on ollut meille oppimisprosessi, jonka aikana olemme pyrkineet asiantuntijoiden avulla selvittämään, miten tällaisissa tilanteissa tulee oikeaoppisesti toimia ja miten Jääkiekkoliiton toiminta suhtautuu yhdenvertaisuuslakiin. Olemme hyväksyneet yhdenvertaisuusvaltuutetun sovintoehdotuksen, pyytäneet anteeksi pelaajalta ja valmentajalta, ja sen myötä kääntää katseet uuteen kauteen. Meidän on nyt tärkeä keskittyä toimiin, joilla vastaavat tapaukset estetään jatkossa, puheenjohtaja Harri Nummela sanoo liiton tiedotteessa.

Jääkiekkoliitossa lähtökohtana on ollut, että päätökset perustuvat sääntöihin ja että ne ovat yhdenvertaisia, tasapuolisia ja oikeudenmukaisia jokaista lajitoimijaa kohtaan. Kyseisestä tapahtumaa selvitettäessä on ollut tarpeen huolehtia molempien lasten yksityisyydestä ja oikeussuojasta. Samoin liitto on halunnut varmistaa erotuomarien ja muiden asiaan liittyvien henkilöiden oikeussuojan sekä asiallisen kohtelun.

Tulevaisuutta varten Jääkiekkoliitto toivoo yhdenvertaisuusvaltuutetulta aktiivista otetta yhdenvertaisuuslainsäädännön ja urheilun toimintamallin suhteesta.

– Olemme prosessin aikana käyneet paljon sisäistä keskustelua ja arvioineet toimintaamme kriittisesti sekä tästä tapauksesta että turvallisen toimintaympäristön toteutumisesta lajissamme yleisesti, Nummela sanoo.