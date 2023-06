Toiseksi tullut Rovanperä ja neljänneksi ajanut Lappi taistelussa mukana Keniassa – "Ei tämä huono päivä ollut"

Rallin MM-sarjaa johtava Toyotan Kalle Rovanperä ajaa Kenian MM-rallissa toisella sijalla perjantain erikoiskokeiden jälkeen. Puolustavan mestarin tallikaveri Sebastien Ogier oli perjantain nopein kuski nakuttaen yhteensä neljä pohja-aikaa. Rovanperä on kuitenkin jäänyt Ogierista vain reilut 20 sekuntia, joka ei Safari-rallin olosuhteissa ole vielä missään nimessä merkitsevä ero.

– Odotin olevani vähän lähempänä kärkeä, mutta ei tämä huono päivä ollut. Lenkin ensimmäinen pätkä oli molemmilla kerroilla liukas. En olisi voinut paljon enempää tehdä, Rovanperä sanoi.

Lauantaina on luvassa jälleen kuusi erikoiskoetta ja olosuhteiden ennakoidaan olevan entistä rajummat.

– Huominen on ilman muuta iso haaste. Reitillä on kaksi pitkää pätkää ja paljon haastavia paikkoja. Mitä vain voi vielä tapahtua. Pätkät ovat rankkoja autoille ja renkaille, Rovanperä kertoi.

Lappi hamuaa jälleen palkintopallille

Toyotalla on Keniassa kolmoisjohto perjantain jälkeen, sillä Elfyn Evans on kolmannella sijalla. Walesilainen on jäänyt kärjestä 43,5 sekuntia. MM-sarjassa toisena ennen Kenian kisaa ollut Hyundain Thierry Neuville joutui perjantaina keskeyttämään etujousituksen petettyä päivän toiseksi viimeisellä erikoiskokeella. Parhaana Hyundai-kuskina ajaa Esapekka Lappi, joka on neljäntenä. Eroa kolmanteen tilaan ja Evansiin on vain 10,5 sekuntia.

– Aloitimme varovasti, mutta pystyimme aika nopeasti nostamaan vauhtia. Iltapäivä oli tasaista ajoa meiltä. Hyvin on mennyt toistaiseksi. Olosuhteet ovat vähintäänkin mielenkiintoiset, mutta minusta on ollut silti ihan hauskaa. En ole kyllä tällaista ennen kokenut, Lappi summasi.

Rengasrikko aamulla vei Lapilta puolisen minuuttia, mutta sen jälkeen pieksämäkeläinen oli hyvässä vauhdissa.

– On vaikea arvioida, mitä vauhtia pitäisi ajaa. Auto ei ole vielä mennyt rikki, joten sitä helposti ajattelee, että pitäisi puskea kovempaa. Loppujen lopuksi on kuitenkin vaikea tietää, mitä auto kestää, Lappi totesi.

– Huomenna on taas uusia pätkiä luvassa, jotka minun pitää vain opetella. On säilytettävä keskittyminen omaan tekemiseen. Palkintosija tulee, jos niin on tarkoitettu.