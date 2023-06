TPS solmi jatkosopimuksen kasvattinsa kanssa

Turun Palloseura ja keskikenttäpelaaja Aapo Boström ovat solmineet kauden 2025 loppuun asti ulottuvan edustusjoukkuesopimuksen. Boström on TPS:n oma kasvatti ja nuorten maajoukkuepelaaja, joka on kuluvalla kaudella pelannut ensimmäistä kertaa TPS:n edustusjoukkueessa.

– Fiilis on todella hyvä. Edustusjoukkuesopimus kasvattajaseurani kanssa on ollut tavoitteena pitkään. Seuraava askel on tehdä läpimurto Ykkösessä, ja pidemmän aikavälin tavoitteena on edetä ulkomaiden ammattilaiskentille, Boström kertoo seuran tiedotteessa.

Boström on noussut edustusjoukkueeseen TPS:n GANT-akatemian kautta. TPS:n päävalmentaja ja GANT-akatemian akatemiajohtaja Mika Laurikainen on tyytyväinen oman kasvatin monivuotisesta edustusjoukkuesopimuksesta.

– Aapon kehittymistä edustusjoukkuepelaajaksi on ollut hienoa seurata. Meillä on tavoitteena tarjota kasvateillemme mahdollisimman hyvät edellytykset kehittyä pelaajana. Uskon, että Aapo pystyy pelaajana ulosmittaamaan oman potentiaalinsa. Hänellä on erinomainen asenne harjoitteluun ja hän on kokonaisvaltaisesti sitoutunut urheilijan elämään, Laurikainen sanoo tiedotteessa.

Boström solmi keväällä 2022 akatemiasopimuksen TPS:n kanssa, ja hänet nostettiin tälle kaudelle mukaan edustusjoukkueeseen. Kuluvalla kaudella Boström on pelannut viisi miesten Ykkösen ottelua.

