Hurrikaani täydensi rivejään olympiapaikkaa tavoittelevalla yhdysvaltalaisliberolla – loimaalaisjoukkue valmiina tulevaan kauteen

Lentopallon Mestaruusliigassa viime kaudella puolivälieriin yltänyt Hurrikaani vahvistaa rivejään amerikkalaisella Troy Gootchilla. Ensimmäisen ammattilaiskautensa Suomessa aloittava 23-vuotias Gooch saa täytettäväkseen ainakin toistaiseksi uransa lopettaneen Peter Vuorisen saappaat.

– Aloitin lentopallon pelaamisen kuuden vanhana isäni esimerkin johdattamana. En tiedä kovinkaan paljoa etukäteen suomalaisesta lentopallosta, mutta Suomessa on ollut paljon amerikkalaisia pelaajia, jotka ovat kehuneet liigaa runsaasti, hän kommentoi seuran tiedotteessa.

Paikkaa Yhdysvaltojen olympiajoukkueessa tavoittelevan Goochin sopimuksen myötä Hurrikaanin joukkue on koossa. Joukkueen uusi päävalmentaja Olli Kuoksa saa käyttöönsä runsaasti vaihtuvuutta kokeneen ryhmän, jossa on 12 sopimuspelaajaa. Goochin lisäksi Hurrikaani on hankkinut ensi kaudeksi muun muassa Väinö Rahkon Loimusta, Greg Pettyn Akaa-Volleysta sekä Nuutti Niinivaaran ja Eetu Häyrisen Hurmoksesta.