Verstappen jälleen omaa luokkaansa – Bottas kymmenes

Formula ykkösten MM-pistekärki, Red Bullin Max Verstappen venytti voittoputkensa tällä kaudella jo neljään, kun hän ajoi voittoon Kanadan gp:ssä. Verstappen on voittanut kauden kahdeksasta kisasta kuusi, Red Bull on voittanut kauden kaikki kisat. Voitto on Red Bullille tallin historian sadas, se on viides sataan voittoon yltänyt talli.

Aston Martinin Fernando Alonso ajoi toiseksi ja Mercedeksen Lewis Hamilton kolmanneksi ennen Ferrarin kaksikkoa Charles Leclerc–Carlos Sainz. Alfa Romeon Valtteri Bottas oli kymmenes eli hän nappasi yhden MM-pisteen. Edellinen pistesija Bottaksella oli kauden avauskisasta Bahrainista.