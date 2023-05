Silja Kosonen voitti kansainvälisen kisan Ranskassa, mutta oli silti vasta päivän toiseksi paras suomalainen moukarinainen

Raisiolaisheittäjä Silja Kosonen otti voiton sunnuntaina Ranskassa käydyssä moukarikisassa. Kosonen heitti Forbachissa kahdesti yli 70 metriä ja mittautti parhaallaan tuloksen 71,04, mikä riitti ykköspaikkaan.

Kososen sarja ei ollut yhtä vahva kuin kesäkauden kahdessa aiemmassa kisassa, sillä hän jäi kolmesti alle 70 metrin ja merkkautti listaan myös yhden ruksin.

Sunnuntain paras suomalainen moukarinainen olikin Krista Tervo, joka voitti Tanskassa Pohjoismaiden mestaruuden tuloksella 71,86. Se jää vielä metrin verran Kososen kauden kotimaisesta kärkituloksesta.

Suvi Koskinen oli kisan kolmas tuloksella 68,85.

Pohjoismaiden mestaruuskisoissa muita hyviä suomalaistuloksia nähtiin muun muassa kuulassa, jossa Eveliina Rouvali työnsi 17,53. Tulos oikeuttaa Suomen kaikkien aikojen tilastossa viidenneksi.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

800 metrillä Joonas Rinne otti kultaa kauden kotimaisella kärkiajalla 1.48,23. Annimari Korte voitti pika-aidat hankalissa oloissa kelvollisella tuloksella 13,04.

Suomi otti kultaa myös naisten pitkässä viestissä, jonka avausosuudesta vastasi turkulaisjuoksija Milja Thureson. Aika 3.32,84 on toiseksi paras 2000-luvulla juostu, mutta jää yli seitsemän sekuntia vuoden 1974 hurjasta SE:stä.

Seipäässä turkulaishyppääjä Tommi Holttinen oli kolmas vaisulla tuloksella 510.

– Juoksu oli aika tehotonta, mutta nyt alkoi askelmerkki löytyä. Sen kanssa on ollut ongelmia ja on tullut läpijuoksuja. Nyt ei ollut sitä ongelmaa. Se on pienestä kiinni, mutta eihän nämä tulokset lämmitä, Holttinen totesi SUL:n verkkosivuilla.