Kaan Kairinen Tshekin mestariksi

Turun Interin kasvatti Kaan Kairinen pääsi urallaan toista kertaa juhlimaan ulkomaisessa pääsarjassa mestaruutta, kun Sparta Praha varmisti myöhään tiistai-iltana Tshekin mestaruuden. Sparta pelasi Slovackon vieraana maalittoman tasapelin, mikä riitti ratkaisemaan perinteiselle suurseuralle ensimmäisen mestaruuden yhdeksään vuoteen.

Siirryttyään seuraan viime tammikuussa Kairinen on kuulunut Spartan runkopelaajiin. Tiistai-illan pelistä hän oli sivussa varoitustilin täyttymisen vuoksi.

Kairisen aiempi mestaruus on Tanskasta Midtjyllandista viiden vuoden takaa. Tshekin liigassa Kairinen on kevätkaudella pelannut 14 ottelussa, joissa hän on tehnyt yhden maalin ja syöttänyt viisi maalia.

Suomessa Kairinen pelasi Interin lisäksi HJK:ssa. Ennen siirtymistään Prahaan hän pelasi Norjan Lilleströmissä.