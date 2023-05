Suomi–Ruotsi 1–2 vl.

Tampereen areenan katsomo oli maanantai-iltana enimmäkseen valkoinen. Keltaisiakin paitoja näkyi sadoittain, mutta lähes täyden hallin yleisössä näkyi runsaasti myös vihreää.

Liekö viimeksi mainitun värin innoittajana toiminut Suomen euroviisuedustaja Käärijä, mutta kaukalossa tulos oli sama kuin lauantaina Liverpoolissa. Ruotsi voitti, Suomi jäi kakkoseksi.

Länsinaapuri vei miesten MM-alkusarjan ottelun maalein 2–1. Lucas Raymond teki voittolaukauskilpailuun venyneen ottelun ratkaisumaalin.

Suomi on hävinnyt kotikisojen kolmesta ottelusta kaksi. Yhdysvallat oli parempi perjantaina. Leijonat kukisti lauantaina Saksan.

Startti on huonoin vuoden 2017 jälkeen. Myös kuusi vuotta sitten Suomi hävisi turnauksen alussa kaksi ottelua kolmesta.

Leijonien alkuohjelma on kovempi kuin muutamana edellisenä vuonna.

– Kova startti turnaukselle. Jenkit ovat lohkossa kärkikolmikon joukkue, ja Saksakin on hyvä. Nyt on vielä Ruotsi vastassa, joten neljään päivään tulee kolme kovaa peliä, päävalmentaja Jukka Jalonen sanoi jo maanantain aamujäiden jälkeen.

Ruotsi niskan päällä historiassa ja nyt

Jalosen nykyisen päävalmentajajakson aikana Ruotsin ja Suomen isoveli–pikkuveli-asetelma on kääntynyt Suomen eduksi, kun menestysjakso on tuottanut Leijonille kaksi maailmanmestaruutta, olympiakullan ja MM-hopean.

Tällä kaudella Ruotsi on ollut niskan päällä. Ruotsi oli voittanut kauden aiemmista keskinäisistä kohtaamisista neljä ja Suomi kaksi. Maaliero oli Ruotsille 19–15. Jalonen näkee eron Johan Garpenlövin ja Ruotsin nykyisen päävalmentajan Sam Hallamin joukkueissa.

– Ruotsi pelaa nyt viisaammin kuin aiemmin, Jalonen kertoi.

Suomi on ottanut muutaman maukkaan arvokisavoiton Ruotsista vuosien saatossa, mutta ensimmäinen voitto länsinaapurista MM-kotikisoista on vielä saavuttamatta. Vuodesta 1965 alkaen Suomi ja Ruotsi ovat kohdanneet Suomessa MM-kaukalossa kahdeksan kertaa. Ruotsi on voittanut otteluista viisi, ja kolmesti peli päättyi tasan, kun tasapeli oli vielä mahdollinen MM-kilpailuissa.

Kojon lukemat tulostaululla LP-levyn ajan

Maanantainakin edettiin pitkään tasaisesti. Ensimmäisessä erässä Suomen peli pyöri nätisti Sakari Mannisen ja Kaapo Kakon johtamilla erikoistilanneviisikoilla, mutta maalia ei syntynyt. Emil Larmi kesti Leijonien maalilla Ruotsin tilanteet.

Maaotteluhenkeä riitti myös laulun saralla. Suomalaiskatsojat tapailivat rytmikkäästi Käärijän Cha cha chata ja hakivat revanssia viisuvoiton vieneestä Ruotsista, mutta tulostaulu näytti erätauolla Suomen vuoden 1982 edustajan Kojon lukemia, nollaa.

Toisessa erässä areenan yleisö syttyi suosionosoituksiin, kun jääkiekon rautakansleri Kalervo Kummola ja viisinkertainen Stanley Cup -voittaja Esa Tikkanen poimittiin yleisön joukosta kuviin ja valotaululle. Suomen kapteeni Marko Anttila aiheutti erän suurimman mekkalan, kun hän taklasi laitaan Ruotsin pelaajan ja sai kahden minuutin rangaistuksen, jota kotiyleisö ei sulattanut.

Nollat kestivät LP-levyn verran, reilut 37 minuuttia. Sitten Ruotsin Oscar Lindberg yllätti Larmin mainiolla laukauksella.

Päätöserässä Juho Lammikko survoi Leijonien tasoituksen. Täysosuma oli hänelle ensimmäinen MM-kilpailuissa. Pian tämän jälkeen Larmi torjui Andre Peterssonin läpiajon.

Torjunnan jälkeen areenan dj lietsoi yleisöä valitsemaan huutoäänestyksellä seuraavan soitettavan kappaleen Ruotsin euroviisuedustajan Loreenin Tattoon tai Käärijän Cha cha chan. Jälkimmäinen voitti ja soi toistolla kyllästymiseen asti. Välillä olisi maistunut Eppu Normaalin Viina tsat tsat saa, mutta sitä ei kuultu. Kasetti lienee jäänyt Hakametsään.