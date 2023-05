Suomen joukkue jääkiekon MM-kisoihin selvillä – Patrik Lainetta ei nähdäkään Leijona-paidassa

Suomen joukkue Tampereella pelattaviin jääkiekon MM-kisoihin on valittu. Joukkueessa on mukana 16 miesten maailmanmestaria, kymmenen olympiavoittajaa ja viisi miesten arvoturnauksen ensikertalaista. Joukkueesta löytyvät myös Stanley Cup -voittajat Olli Määttä ja Mikko Rantanen.

Sen sijaan aiemmin julkistetuista nimistä Patrik Laine ei osallistukaan MM-kisoihin. Joukkueen GM Jere Lehtinen kertoo tiedotteessa, ettei Laine ole edelleenkään täydessä pelikunnossa.

– Olemme olleet yhteyksissä Paten kanssa viikon aikana ja vaikka hänelle tämä on tietysti iso pettymys, lähetti hän joukkueelle kovasti tsemppiä peleihin, Lehtinen sanoo.

Päävalmentaja Jukka Jalosen mukaan tämän vuoden pelaajavalinnat olivat koko hänen päävalmentajuutensa vaikeimmat. Monta taitavaa, maajoukkueestakin tuttua pelaajaa jäi tällä kertaa kokoonpanon ulkopuolelle, hän kertoo.

– On kuitenkin hienoa nähdä, kuinka moni pelaaja on valmis laittamaan itsensä likoon maajoukkueen puolesta, terävimmästä kärjestä alkaen. Halu edustaa Suomea on kova, iso kiitos siitä, Jalonen kiittelee.

MM-joukkueeseen voi nimetä 22 kenttäpelaajaa ja kolme maalivahtia. Varsinaiset kisapassit leimataan kisojen aattona torstaina. Tänään julkistettu ryhmä kokoontuu Tampereelle tiistaina. MM-kisat pelataan Tampereella ja Riiassa 12.–28. toukokuuta.