Mainiossa nosteessa oleva suomalainen huipputennis jatkaa nousukiitoaan saksalaisen huippuvalmentajan opein. Suomen kaikkien aikojen parhaan pelaajan Jarkko Niemisen henkilökohtaisena valmentajana toiminut Jan De Witt on sopinut Suomen Tennisliiton kanssa 1,5 vuoden koulutusyhteistyöstä, joka käynnistyy välittömästi.

De Witt tuo suomalaiseen tennisyhteisöön kokemusta ITF:n juniori- ja ammattilaisuran siirtymävaiheeseen ja ATP- sekä WTA-tasolle asti.

– Suomalainen tennis on todella mielenkiintoisessa ja hyvässä tilanteessa. Se motivoi minua lähtemään mukaan. Erityisen vaikutuksen on tehnyt Suomen Tennisliiton halu kehittyä ja kehittää toimintaa juurikin tässä positiivisessa nousuvaiheessa; olen usein nähnyt, kun hyvään tilanteeseen tyydytään ja vasta ongelmien edetessä aletaan reagoida, De Witt kertoo Tennisliiton tiedotteessa.

De Witt on tennispiireissä arvostettu osaaja. Niemisen lisäksi hän on valmentanut muun muassa ranskalaisia ammattilaispelaajia Gael Monfilsia ja Gilles Simonia. Viime vuosina de Witt on ollut vahvasti mukana rakentamassa ja johtamassa BreakPoint Akatemian toimintaa Hallessa Saksassa.

– Jan on erittäin kokonaisvaltainen, ammattitaitoinen, rehellinen ja välittävä sekä vaativakin. Hänen valmennusfilosofiansa keskittyy pitkäjänteiseen työhön ja aina keskiössä on pelaajien kehittyminen. Hänen ammattitaitonsa perässä on ollut liittoja yli lajirajojen, mikä kertoo myös paljon hänen osaamisestaan ja arvostuksestaan, miesten Davis cup -joukkueen kapteeni Nieminen sanoo.

Tennisliiton valmennuskeskuksessa valmentajana toimiva Nieminen on yksi yhdeksästä valmentajasta, jotka Tennisliitto valitsi saksalaisvalmentajan toteuttamaan ja vetämään kehitysohjelmaan.

– Tavoitteena on, että tämä on enemmän kuin puolentoista vuoden projekti. De Witt tuo tietoa kansainväliseltä huipulta ja kehittää valmentajia, joiden kautta tietoa ja materiaalia menee pelaajille ja seuratasolle, Tennisliiton huipputennis- ja tapahtumapäällikkö Roope Kailaheimo tiivistää.