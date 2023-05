Loimu julkaisi ensimmäiset pelaajasopimukset ensi kauden joukkueeseen

Lentopallon Mestaruusliigassa päättyneellä kaudella neljänneksi sijoittunut Raision Loimu on julkaissut ensimmäiset pelaajasopimuksensa. Loimulla ei ollut yhtään voimassa olevaa pelaajasopimusta kauden päätteeksi, sillä useampi monivuotinen sopimus umpeutui samanaikaisesti.

Neuvottelut ovat poikineet neljä jatkosopimusta ja useamman pelaajan kanssa neuvottelut ovat edelleen käynnissä.

– On luonnollista, että joukkueeseen tulee nyt muutoksia, kun pääosin samalla rungolla on operoitu jo neljästä viiteen vuotta, Loimun manageri Jukka Rajakangas kertoi seuran tiedotteessa.

Raisiossa jatkavat Loimun oman junioripolun kautta sarjaan nousseet passari Tomi Saarinen, libero Esko Vuorinen, keskipelaaja Eetu Mäki sekä laitapelaaja Aapeli Kouki.

Varmuudella seuran jättävät yleispelaaja Väinö Rahko, hakkuri Joonas Jokela, keskipelaaja Seth Golleher sekä uransa päättänyt yleispelaaja Eemeli Kouki. Muiden pelaajien kanssa tilanne on vielä auki.

Sopimuksista Vuorisen jatkosopimus on yksivuotinen, Mäen ja Koukin sopimukset ovat mallia 1+1, ja Saarisen sopimus on kaksivuotinen, mutta siinä on ensimmäisen vuoden jälkeen mahdollisuus siirtyä ulkomaille.

Raision suunnalta on lupa odottaa lisää sopimusuutisia jo pikapuolin.