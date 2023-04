Lukko antoi potkut Marko Virtaselle – päävalmentajan paikalle nuorten maajoukkueluotsi

Rauma Lukko päätyi laittamaan päävalmentajansa Marko Virtasen vaihtoon. Virtanen valmensi Lukon liigajoukkuetta kaksi kautta, ja kummallakin kaudella joukkueen pelit pudotuspeleissä päättyivät tappioon puolivälierissä.

Joukkue tiedotti päävalmentajan vaihtumisesta lauantaina.

– Emme saaneet kahden viime kauden aikana irti joukkueesta kaikkea sitä potentiaalia, minkä tiesimme joukkueessa olevan sen perusteella, että molempiin kausiin mahtui pitkiä ja erinomaisia jaksoja, toimitusjohtaja Jukka Kunnas taustoittaa tiedotteessa pitkän prosessin myötä tehtyä päätöstä.

Tomi Lämsä korvaa Virtasen päävalmentajana ensi kaudesta alkaen. Viime kesäkuussa Suomen alle 20-vuotiaiden maajoukkueen päävalmentajaksi nimitetyn Lämsän sopimus Raumalla kattaa kaudet 2023–25.

Lämsän apuvalmentajina toimivat edelliskausilta tutut Erik Hämäläinen, Jarkko Kauvosaari sekä maalivahtivalmennuksesta vastaava Mikael Vuorio.

Uusi päävalmentaja Tomi Lämsä kertoo haluavansa jatkaa Lukossa hyvin tehtyä työtä ja tuoda omaa persoonaansa mukaan.

– Lukossa on tehty jo pitkään hyviä asioita: on ollut hyviä päävalmentajia ja seurajohdossa on hyviä ihmisiä, jotka ovat rakentaneet seuraa siihen suuntaan, että menestyminen on mahdollista. Joukkueen kokoonpano on tällä hetkellä lupauksia herättävä ja valmennustiimissä on paljon osaamista.