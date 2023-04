Viime kauden Saksassa pelannut Jasper Lindsten palaa TPS:aan, Sisu-Petteri Lehtoselle jatkosopimus

Miesten jääkiekkoliigassa pelaava Turun Palloseura on tehnyt vuoden mittaisen sopimuksen hyökkääjä Jasper Lindstenin kanssa, seura tiedottaa. Sopimus sisältää koeajan.

Lindsten on TPS:n kasvatti, joka pelasi seurassa viimeksi vuosina 2012–2018. Viime kauden 28-vuotias salolainen vietti Saksan toiseksi ylimmällä sarjatasolla. Sitä ennen hän edusti Kärppiä ja Ässiä. Yhteensä Lindsten on pelannut liigassa 279 runkosarja ottelua ja tehnyt niissä 123 pistettä (40+83). Pudotuspeleissä 28 ottelussa hänellä on kasassa tehot 5+3=8.

TPS tiedotti lisäksi kahden vuoden jatkosopimuksesta puolustaja Sisu-Petteri Lehtosen kanssa. Hän pelasi debyyttikautensa Liigassa. 19-vuotias TPS-kasvatti sai vyölleen runkosarjassa 35 ja pudotuspeleissä kolme ottelua.

