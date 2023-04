Miro Heiskanen nousi Reijo Ruotsalaisen rinnalle – Dallasin tehopakki teki seurahistoriaa yön NHL-kierroksella

Dallasin suomalaistähti Miro Heiskanen syötti viime yön NHL-kierroksella kaksi maalia, kun Stars haki St. Louis Bluesin kotikaukalosta 5–2-voiton. Syöttöpisteidensä turvin Heiskanen nosti kauden pisteensä lukemiin 11+62. Heiskasen 73 pistettä sivuaa suomalaispuolustajien kaikkien aikojen ennätystä yhdessä runkosarjassa. Heiskasesta tuli Dallasin seurahistorian tehokkain puolustaja yhdessä runkosarjassa keskiviikon pisteidensä myötä. Edellinen ennätys 72 pistettä oli Sergei Zubovin nimissä.

Suomalaispuolustajien listalla ykkössijaa pitää edelleen hallussaan maaliensa turvin Reijo Ruotsalainen, joka viimeisteli kaudella 1984–85 tehopisteet 28+45=73 Stanley Cup -voittajan pelattua New York Rangersin paidassa.

Heiskasella on edelleen mahdollisuus nousta Ruotsalaisen edelle, sillä Dallasilla on pelaamatta vielä yksi runkosarjaottelu, jossa se kohtaa ensi yönä toistamiseen St. Louisin.

Espoon Bluesin kasvatin 62 syöttöpistettä on suomalaispelaajalle harvinainen lukema. Enemmän syöttöpisteitä yhden NHL:n runkosarjan aikana ovat saalistaneet ainoastaan Teemu Selänne kerran ja Jari Kurri kahdesti. Suomalaispelaajien ennätystä pitää hallussaan Selänne, joka nakutti 68 syöttöpistettä kaudella 1995–96. Viime viikolla 50 runkosarjamaalin rajan rikkonut Mikko Rantanen on kirjannut parhaimmillaan 56 syöttöä yhden kauden aikana.

Heiskanen on ollut huimassa pistevireessä kevään kierroksilla. Maaliskuun alusta lähtien hän on tehnyt 21 ottelussa tehot 4+27=31. Viime kuussa hän oli NHL:n tehokkain puolustaja ja historiallisesti Dallasin paras pistemies. Starsin ykköspakiksi nousseen 23-vuotiaan pelaajan edellinen piste-ennätys yhden kauden aikana oli 36 pistettä. Yhden kauden maaliennätys on kuitenkin vielä rikkomatta, sillä tulokaskaudellaan 2018–19 hän laukoi kiekon verkkoon 12 kertaa.

Viiden suomalaispelaajan Dallas varmisti keskiviikon voitollaan kotiedun ensi viikolla käynnistyviin pudotuspeleihin. Keskistä divisioonaa johtavan joukkueen vastustaja ensimmäiselle kierrokselle ratkeaa vasta runkosarjan viimeisten otteluiden jälkeen lauantaina.