Turun Palloseura on vahvasti edustettuna Suomen jääkiekon alle 18-vuotiaiden MM-kisajoukkueessa. Päävalmentaja Lauri Merikiven keskiviikkona julkaisemassa Pikkuleijonien ryhmässä on mukana kolme viime kaudella TPS:ää edustanutta pelaajaa. 25 pelaajan kisaryhmään valittiin jo alle 20-vuotiaiden MM-kisoissa vuodenvaihteessa mukana ollut puolustajalupaus Aron Kiviharju, joka on siirtymässä ensi kaudeksi pois kasvattajaseurastaan.

Kiviharjun ohella Merikiven valintoihin kuuluvat TPS:stä puolustaja Mitja Jokinen sekä maalivahti Noa Vali.

Kaikki Suomen joukkueen pelaajat edustivat viime kaudella suomalaisia joukkueita. Eniten pelaajia valittiin Jokereista, joka sai MM-joukkueeseen viisi pelaajaa.

Suomi pelaa MM-kisoissa A-lohkossa, joka mitellään Baselissa. Merikiven suojatit aloittavat kisaurakkansa viikon päästä torstaina ottelulla kisaisäntää vastaan.

Pikkuleijonat puolustaa Sveitsin turnauksessa MM-pronssia, jonka se nappasi viime vuonna Saksan isännöimissä kisoissa. Suomi on voittanut ikäluokan MM-kullan viimeksi viisi vuotta sitten vuonna 2018.