Miesten lentopallomaajoukkueen kesän 2023 pelikauden avaavan Kultaisen liigan ryhmä on valittu. Päävalmentaja Joel Banksin ydinryhmässä on 16 pelaajaa, joista puolet edusti loppusuoralla olevalla seurakaudella kotimaisen Mestaruusliigan joukkueita. Heistä peräti puolet pelasi Loimaan Hurrikaanin väreissä.

Kautensa puolivälierissä Loimua vastaan kärsittyyn tappioon päättäneen Hurrikaanin pelaajista Banks valitsi mukaan debytanttikolmikko Santeri Välimaan, Aleksi Muukkosen ja Miika Haapaniemen lisäksi kahdeksan kertaa Suomea edustaneen Miro Leinosen.

Nooa Marttilaa Banks ei ryhmään valinnut, mutta sen sijaan hänen isoveljensä, ensimmäisen kautensa italialaisessa Monzassa pelannut Luka Marttila on mukana joukkueessa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

– Tämä on erittäin mielenkiintoinen ryhmä. Paljon on uusia nuoria kasvoja erityisesti keskitorjujaosastolla. Uudet pelaajat ryhmässä kertovat myös siitä, että olemme saaneet rakennettua leveyttä pelaajistoomme. Santeri Välimaa on mielenkiintoinen lisäys passariosastollemme osoitettuaan kehittymistä liigakauden aikana. Nuorista myös yleispelaajaosastolle tulee uutena pelaajana Aleksi Muukkonen, Banks toteaa Lentopalloliiton tiedotteessa.

Muista paikallisia seuroja edustavista pelaajista maajoukkueessa nähdään mukana Raision Loimussa huippukauden pelannut hakkuri Joonas Jokela, joka kuuluu 46 maaottelullaan Suomen kokeneimpaan kaartiin. Väkevän debyyttikauden Mestaruusliigassa TuTo Volleyn paidassa tahkonnut 18-vuotias William Groffier on mukana varamiehenä, jolle kutsu käy, mikäli joku 16 pelaajasta ei mukaan pääse.

TuTo Volleyn passari ja kokenut maajoukkuemies Akseli Lankinen ei ole mukana ryhmässä. Edelleen Venäjän liigassa pelaamista jatkanut libero Lauri Kerminen on yhä maajoukkuetoiminnan ulkopuolella.

Loppukesällä pelattaviin EM-kisoihin ja niihin valmistautuviin otteluihin sekä alkusyksyllä ohjelmassa oleviin olympiakarsintoihin joukkue muuttuu, sillä muutama pelaaja jäi pois Kultaisesta liigasta seurajoukkuekiireiden ja pikkukolhujen johdosta.

Kultainen liiga pelataan kolmessa neljän joukkueen lohkossa. Suomen (Euroopan ranking 12) lohkossa ovat mukana Viro (24), Tshekki (13) sekä Slovakia (22). Joukkueet kohtaavat toisensa kertaalleen koti- ja vieraskentällä. Lohkovoittajat ja isäntämaa Kroatia pelaavat Final Four –turnauksen 24.–25. kesäkuuta Zadarissa.

Suomi aloittaa kotiottelunsa 4. kesäkuuta Turussa Kupittaan palloiluhallissa pelattavalla Slovakia-ottelulla, jonka jälkeen Tshekki ja Viro kohdataan Tampereella.

Kultainen liiga on maajoukkueille kesän liigoista toiseksi korkein Nations Leaguen jälkeen. Nations Leaguessa on mukana 16 maailman parasta maata, joista eurooppalaisia on kahdeksan. Tämän jälkeen 12 seuraavaksi parasta eurooppalaismaata osallistuu Euroopan Kultaiseen liigaan.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Euroopan Kultaista liigaa on pelattu vuodesta 2004 lähtien. Suomen paras saavutus on hopeatila 2005. Tämän jälkeen Suomi pelasi tuolloin korkeinta kesällä pelattavaa maajoukkueiden sarjaa Maailmanliigaa vuodet 2006–2017.

Vuonna 2019 Suomi putosi Kultaisesta liigasta, 2020–2021 se ei osallistunut koronaviruksen takia lainkaan, ja viime vuonna se oli mukana Hopeisessa liigassa sijoittuen toiseksi.

Suomi aloittaa ensimmäisen Kultaiseen liigaan valmistavan leirityksen 8. toukokuuta Kuortaneella. Ensimmäisen harjoitusviikon jälkeen joukkue matkustaa Belgiaan pelaamaan kaksi maaottelua Leuvenissa (19.5. ja 20.5.) ennen 27. toukokuuta Viro-vierasottelulla käynnistyvää Kultaista liigaa.