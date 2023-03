Mari Eder lopettaa pitkän ja menestyksekkään uransa – "Olen iloinen, että valitsin tämän tien vielä kerran"

Ampumahiihtäjä Mari Eder lopettaa huippu-urheilijan uransa. Eder, 35, kertoi asiasta Instagram-tilillään ennen maailmancupin kauden päätöskilpailua Oslon Holmenkollenilla.

Eder (o.s. Laukkanen) voitti ampumahiihdon maailmancupissa kaksi kilpailua kaudella 2016–2017, kun hän otti Oslossa ykkössijat pikakilpailussa ja takaa-ajossa. Eder on Oslossa lähtölistalla, kun naiset päättävät maailmancup-kautensa yhteislähtökilpailuun.

Viime vuonna lopettamista vakavasti pohtinut Eder kertoi olevansa iloinen, että hän päätti vielä kilpailla yhden kauden.

– Vaikka kauden lopusta tuli terveysongelmien sävyttämä, olen iloinen, että viime keväänä valitsin tämän tien vielä kerran ja toteutin sen omalla tavallani. Intohimon ja kovan työn tuloksena palasin vielä kerran elämäni huippukuntoon ja mukaan kärkikamppailuihin, Eder kirjoitti.

Eder oli lähellä MM-mitalia vuoden 2017 MM-kisoissa Itävallan Hochfilzenissä, kun hän sijoittui normaalimatkalla neljänneksi. Mitaliunelma jäi tuolloin reilun kymmenen sekunnin päähän Italian Alexia Runggaldierin napatessa pronssia.

– Vaikka parhaimmillani lähelle (arvokisamitalia) pääsinkin, niin totuuden nimessä myönnettäköön, että olin myös aivan liian monta kertaa aivan liian kaukana.

– Nyt päätepisteessä on kuitenkin rauhaa. Loppumetreillä opin myös arvostamaan itse sitä valtavaa työmäärää ja sitoutumista, minkä tämä on vaatinut. Ymmärrys siitä, että on laittanut itsensä 100-prosenttisesti peliin, auttaa lopulta hyväksymään sen, mitä viivan alle jää.

Vahvana hiihtäjänä tunnettu Eder kilpaili menestyksekkäästi myös maastohiihdossa. Hän oli vuonna 2014 Sotshin olympiasprintissä 15:s ja 2017 Lahden MM-kisojen sprinttikisassa kahdeksas. Vuonna 2018 Pyeongchangin olympialaisten parisprintissä Eder oli Krista Pärmäkosken parina viides.