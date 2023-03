Kultaa! Wilma Murto on nyt Euroopan mestari myös hallissa

Seiväshyppääjä Wilma Murto on ulkoratojen lisäksi nyt myös sisäratojen Euroopan mestari. Turkulainen ylitti 480, mikä riitti kukistamaan kaikki muut vastustajat.

Hallikautta hallinnut Slovenian Tina Sutej otti hopeaa tuloksella 475. Pronssi meni Tshekin Amalie Svabikovalle.

Tulos on Murron uran toiseksi paras. Sitä paremmin hän on hypännyt vain tasan 200 päivää aiemmin Münchenin EM-kisojen finaalissa.

Murrosta tuli ensimmäinen suomalainen, joka on voittanut arvokisakultaa sekä ulkona että hallissa. Kisa on edelleen kesken, sillä Murrolla on yhä yrityksiä jäljellä.

Murto aloitti vahvasti ja selvitti kolme ensimmäistä korkeutta (445, 460 ja 470) heti ensimmäisellä yrityksellään. Jokainen hypyistä oli selkeä ylitys.

Finalisteista kukaan muu ei selvittänyt alkukorkeuksia puhtaalla pelillä, joten Murto piti ykköstilaa hallussaan. Korkeudessa 475 talvikauden selkeä ykkösnainen Sutej onnistui kuitenkin toisella yrityksellään ja nappasi kärkipaikan itselleen. Murron kaksi ensimmäistä hyppyä olivat hyviä yrityksiä mutta silti pudotuksia.

Salon Vilppaan hyppääjä ei siirtänyt viimeistä yritystään seuraavaan korkeuteen 480, vaan päätti koettaa kolmannen kerran 475:stä. Tuloksena oli selkeä ylitys.

Ratkaisu osoittautui oikeaksi, kun rimaa nostettiin viidellä sentillä. Sutej pudotti ensimmäisellä omalla yrityksellään, mutta Murto ei.

Suomalainen osui aavistuksen verran rimaan nousuvaiheessa, mutta ylitti sen lopulta selkeästi. Sutej jätti kaksi yritystään nousta kärkeen korkeuteen 485, mutta ei lopulta pystynyt tekemään uutta ennätystään.