Wilma Murto taivutti vakuuttavasti seiväsfinaaliin – Milja Thureson jäi alkueriin 400 metrillä

Ulkoratojen hallitseva Euroopan mestari Wilma Murto selviytyi komeasti seiväshypyn lauantaiseen loppukilpailuun sisäratojen EM-kisoissa Turkin Istanbulissa. Murto teki karsinnassa vakuuttavaa jälkeä ylitettyään korkeudet 430, 445 ja 455 ensimmäisellään. Murto oli karsinnan ykkönen yhdessä Slovenian Tina Sutejin kanssa, joka on Euroopan hallikauden kärkinimi. Sutej on ylittänyt tällä kaudella korkeuden 482, kun Murron paras noteeraus on 475.

Karsintaraja (465) oli asetettu turhan korkealle, sillä sitä ei ylittänyt kukaan.

Murto käytti kilpailussa lyhyempiä seipäitä kuin aiemmin tämän vuoden hallikaudella. Ylen haastatelussa hän kertoi vaihdoksen olleen hyvä asia.

– Verryttely oli jännää ja hakemista, kun en ole pitkään aikaan noilla välineillä urheillut. Kisahypyt menivät todella hyvin ja tutulta tuntuu. Niillä pystyy hyppäämään korkealle, Murto totesi.

Suomen toinen edustaja Elina Lampela jäi niukasti finaalin ulkopuolelle hänen ylitettyään 445. Samalla tuloksella loppukilpailuun pääsi kaksi naista, mutta Lampela ei ollut heidän joukossaan heikommalla pöytäkirjalla. Kuusi naista ylitti karsinnoissa tuloksen 455.

Aamun muissa kisoissa Istanbulissa Turun Tovereiden Milja Thureson jäi 400 metrillä alkuerässään viimeiseksi ajalla 55,82. Aidatulla ratakierroksella viime vuonna SE:n rikkonut Viivi Lehikoinen sen sijaan jatkaa urakkaansa illalla välierässä. HIFK-Friidrottia edustava Lehikoinen oli erässään toinen ajalla 52,88. Se oli alkuerissä 10. nopein kellotus.

– 200 metriä meni hyvin, mutta kropassa joku jäytää ja tuntui kuin olisi vedetty töpseli irti ja meni voimat. Kiva kokemus. On motivoitunut treenaamaan, kommentoi Thureson uransa ensimmäisiä EM-hallikisoja.

Kaksi vuotta sitten EM-halleissa pronssille ponnistanut Kristian Pulli jäi pituuden karsinnoissa sijalle 9. vaatimattomalla tuloksella 766. Finaaliin olisi riittänyt tulos 775.

Karsintoihin jäivät myös 1 500 kilpaillut Nathalie Blomqvist, joka oli alkueränsä neljäs ajalla 4.10,91. Anna Pursiainen jäi yli kymmenyksen kauden parhaastaan 60 metrin alkuerissä ajallaan 7,52. Pursiainen oli eränsä seitsemäs.

Viisiottelussa jopa mitalimahdollisuuksin kilpailuun lähteneen Saga Vannisen urakka käynnistyi nihkeästi, kun korkeudessa tulokseksi jäi 168.

Juttua päivitetty kello 11.13. Pursiaisen ja Blomqvistin tuloksilla ja Murron kommenteilla.