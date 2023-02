Murto, Tuuri ja Thureson valittiin yleisurheilun EM-halleihin – Suomi lähtee hakemaan jatkoa mitaliputkelle isolla joukkueella

Suomi osallistuu Turkin Istanbulissa ensi viikon lopulla 2.–5. maaliskuuta järjestettäviin yleisurheilun halliratojen EM-kilpailuihin isolla 21 urheilijan joukkueella.

Seiväshypyn Euroopan mestarin Wilma Murron lisäksi kisoihin suuntaavat Turun seudulta myös Turun Urheiluliiton korkeushyppääjä Heta Tuuri sekä TuToa edustava Milja Thureson, joka valittiin mukaan 400 metrille.

– Joukkueen urheilijamäärä on yllättävän suuri. Se osoittaa tason laajuutta sekä kansainvälisen tason urheilijoiden määrää Suomessa, sanoo Suomen EM-joukkueenjohtaja ja Suomen Urheiluliiton General Manager Tuomo Salonen SUL:n tiedotteessa.

Sinivalkoisen kisajoukkueen koko saattaa vielä kasvaa.

– Jos Euroopan yleisurheiluliitolle tulee peruutuksia ja suomalaisia tulee tämän myötä valintakelpoiseksi, ovat kyseiset urheilijat mukana, Salonen sanoo.

Salonen muistuttaa, että Suomen joukkue olisi voinut olla suurempikin ilman eräiden kärkiurheilijoiden terveysongelmia, joiden takia hallikausi jäi heiltä joko kokonaan tai osin väliin. Heidän joukkoonsa kuuluvat jo pitkään jalkavammoista kärsinyt edellisten halli-EM-kisojen 60 metrin sileän hopeamitalisti Lotta Kemppinen sekä nilkkansa muutama viikko sitten loukannut korkeushyppääjä Ella Junnila, joka ponnisti kaksi vuotta sitten Puolan Torunissa pronssille.

– Puhutaan noin kymmenestä urheilijasta, joille pääsy EM-halleihin olisi ollut varmaa. Positiivisena puolena tässä on se, että näillä urheilijoilla päätös hallikauden väliin jättämisestä tai keskeyttämisestä oli enimmäkseen hyvissä ajoin tehty ratkaisu tai varotoimenpide, joten kesän kilpailukausi tai siihen valmistautuminen ei ole vaarassa.

Mikäli suomalaiset urheilevat Istanbulissa kauden tasollaan, on joukkueella mahdollisuudet useampaankin mitaliin. Huippuvireessä hallikaudella kilpaillut pika-aituri Reetta Hurske on Istanbulissa 60 metrin aitojen tilastokärki SE-ajallaan 7,81, sillä talven tilastoykkönen Puolan Pia Skrzyszowska päätti hallikautensa jalkavamman takia. Murto on seiväshypyn tilastokakkonen halliratojen SE-tuloksellaan 475.

– Joukkueelle ei aseteta tälläkään kertaa kollektiivista menestystavoitetta. Koko joukkue huomioiden näkymä on kuitenkin erittäin mielenkiintoinen. Onnistuneilla suorituksilla kisoissa ollaan kiinni kärkisijoituksissa, Salonen arvioi.