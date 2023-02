TPS:n tehokkain sentteri toilaili itsensä pelikieltoon, tuomaripari väittää tulleensa hämätyksi videotarkastuksessa – katso video tapahtuneesta

F-liigan kärkikahinoissa olevan TPS:n hyökkääjä Waltteri Vesterinen sai neljän ottelun pelikiellon viime perjantain Happee-ottelun tapahtumista. 21-vuotias sentteri talloi rumasti maassa maanneen Happee-hyökkääjä Juuso Heikkisen nilkan päälle noustessaan ylös kaksinkamppailun jälkeen. Kurinpitodelegaation mukaan Vesterinen näki Heikkisen nilkan olevan TPS-pelaajan alla, mutta hän jatkoi siitä huolimatta nousuaan ylös tukijalan varassa. Tilanteessa peli oli vihelletty ottelun tuomariston toimesta poikki.

– Kurinpitodelegaatio katsoo, että Vesterisen on tilanteessa täytynyt tiedostaa Heikkisen jalan sijainti ennen kuin hän astui sen päälle voimakkaasti. Kurinpitodelegaatio katsoo, että Vesterisen on täytynyt käsittää, että hänen tekonsa seurauksena on voinut hyvin mahdollisesti olla vastustajan loukkaantuminen ja hänen toimintansa on siten ollut vastustajan terveydestä piittaamatonta, kurinpitopäätöksessä todetaan.

Tilanteesta ei tuomittu ottelussa rangaistusta. Ottelun tuomaripari Johan Rönnqvist-Rami Pitkänen sai kritiikkiä etenkin TPS-leiristä, mutta ei havainnut Vesterisen rikettä edes videotarkastuksen jälkeen. Kurinpitoraportista selviää syy tähän.

– Videotarkistuksessa kotijoukkueen ohjaaja näytti videotarkistusta suorittaneille erotuomareille ainoastaan kamerakulmia, joista mahdollista sääntörikkomusta ei ole mahdollista havaita, jolloin myöskään mitään rangaistuksia ei voitu tuomita, erotuomarit toteavat raportissaan.

– Selvyyden vuoksi toteamme, että esimerkiksi Ruudun lähetyksen kaikkia kamerakulmia/hidastuksia ei meille näytetty videotarkistuksen aikana. Pelin aikana ja sen jälkeen julkisuudessa esillä olleita videoita ei siis meille videotarkistuksen yhteydessä näytetty lainkaan, he jatkavat.

Päätös tarkoittaa sitä, että TPS:n neljänneksi tehokkaimman pelaajan ja eniten pisteitä tehneen keskushyökkäjän runkosarjan loppu menee pelikieltoa kärsiessä. TPS:llä on jäljellä juuri neljä ottelua, joissa se taistelee edelleen jopa runkosarjan voitosta.

Salibandyasiantuntija Toni Lötjönen nosti tilanteen esiin Twitterissä. Hänen päivityksensä perusteella tuomariparilla oli käytössään kuvakulma, josta tapahtuneen näkee selvästi.