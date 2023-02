Vaikuttaa siltä, että Reetta Hurskeen on vaikeaa juosta hitaasti.

Sunnuntaina yleisurheilun halli-SM-kisojen kansainvälisesti kovatasoisin laji, naisten 60 metrin aitajuoksu, oli lässähtää pannukakuksi, kun ensin Annimari Korte ja heti perään Lotta Harala hylättiin varaslähdöistä.

Hälinän jälkeen Hurske kuitenkin pysäytti Helsingin Liikuntamyllyn juoksusuoran kellon aikaan 7,83, jolla irtosi uran ensimmäinen aikuisten hallikulta.

– Monta lähtöä syö omaa suoritusta, mutta kun juoksu kulkee hyvin, niin ei ongelmia, Hurske mietti.

Hän alitti yhdeksännen kerran Nooralotta Nezirin vanhan Suomen-ennätyksen ja jäi vain kaksi sadasosasekuntia omasta parhaastaan. Hurske arvioi, että pitkä aika ilman loukkaantumisia on ollut avain huippukunnon esiinmarssiin.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

– Kun olen pysynyt jo pari vuotta hyvin terveenä ja ehjänä, pystyn vetämään peräkkäin kovia treenipäiviä. Olisi kumma, jos harjoittelu ei näkyisi.

Ennakkosuosikin takana ei saatu Haralan ja Kortteen odotettua hopeakamppailua, ja huomio kääntyi niukkojen vilppien jälkeen jälleen kerran lähtösääntöihin.

– Kävin tarkastamassa reaktioni, ja minulle sanottiin, että se oli 0,0995, Harala kertoi.

Vilppilähdön raja on pitkään ollut 0,1 sekuntia, ja käytäntö on saanut paljon kritiikkiä lisääntyneiden rajatapausten vuoksi. Liikuntamyllyssä on ahdasta ja ääni kuuluu välittömästi lähtijöille, mikä näkyi joidenkin unelmastarttien hylkäämisenä.

– Jotain pitäisi keksiä, kun on tutkittukin, että 0,1:tä nopeampi on mahdollinen, Harala sanoi.

Kansainvälisen yleisurheiluliiton tutkimus osoitti jo vuonna 2009, että 0,08 sekunnin reaktio on inhimillisesti mahdollinen.

Viisiottelun sijasta yksittäisiin lajeihin panostanut Saga Vanninen käytti sauman hyväkseen ja aitoi ennätyksellään 8,25 hopealle sekä saavutti kisojen kolmannen mitalinsa.

Kolmella urheilijalla oli mahdollisuus tavoitella kisojen toista henkilökohtaista mestaruuttaan. Lauantaina 400 metriä voittanut Viljami Kaasalainen sai sunnuntaina puolet lyhyemmältä matkalta hopeaa, ja 60 metrillä Suomen nopeimman naisen tittelin napannut Anna Pursiainen harmitteli oman 200 metrin kilpailunsa jälkeistä nelossijaa.

Jäljellä oli enää Joonas Rinne, joka oli suurin kultasuosikki 800 metrillä. Hän kesti paineet, joskin aika 1.50,19 jäi liki kaksi sekuntia kauden parhaasta.

– Jännitti, kun oli niin paljon lunastettavaa tässä kilpailussa, Rinne paljasti.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Rinne oli toiveikas, että pääsisi juoksemaan EM-halleissa. Hän on tällä hetkellä rankingissa sijalla 26, kun 30 parasta pääsee mukaan EM-kisoihin. Kisanäyttöjä on mahdollista antaa vielä huomenna maanantaina.