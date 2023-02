Seiväshyppääjä Elina Lampela kesti ennakkosuosikin paineet kärkinimi Wilma Murron vetäydyttyä SM-halleista

Elina Lampela jatkoi vakuuttavaa hallikauttaan Helsingin Liikuntamyllyssä, missä hän vei lauantaina seiväshypyn SM-kullan tuloksella 451.

Wilma Murron vetäytyminen siirsi ennakkosuosikin paineet Lampelalle, joka oli töpeksiä kilpailunsa avauskorkeuteen 420.

– Juoksu tuli liiankin hyvin ja seiväs meni löysäksi. Välineen vaihto onneksi toimi, Lampela avasi.

Oulun Pyrinnön urheilija kertoi, että hallikaudet ovat olleet hänelle vaikeita, mutta tänä talvena hyppy on kulkenut mallikkaasti. Siitä on näyttönä tuoreen kullan ohella ennätys 455, joka on kaksi senttiä parempi kuin ulkoradoilla.

Lampela paljasti, että kehitystä on tullut sattumankin kautta.

– Alkusyksyn olkapäävamma pakotti keskittymään pelkästään juoksuun. Paremmalla vauhdilla ja uudella otteella pystyn tuomaan hyppyä ylemmäs.

Jos Lampela olisi sössinyt aloituskorkeutensa, Anderssonin seivässiskot Saga ja Silja olisivat juhlineet kaksoisvoittoa. Saga Andersson sai hopeaa kauden parhaallaan (444) ja Silja Andersson pronssia tuloksella 420.

Lauantaille oli kaavailtu kaksi nuoruuden ja kokemuksen kohtaamista 1 500 metrillä: naisissa Nathalie Blomqvist vastaan Sara Lappalainen (ent. Kuivisto) ja miehissä Santtu Heikkinen vastaan Joonas Rinne.

Lappalaisen valmistautuminen oli Ylen mukaan mennyt mönkään, kun hänen juoksuharjoittelulaitteensa oli virheellisesti simuloinut 3 000 metrin korkeutta 2 000 metrin sijaan. Lappalainen ei ollut lähtöviivalla, ja Blomqvist lasketteli voittoon yli 15 sekunnin erolla seuraavaan.

Miesten tonnivitosen Suomen kaikkien aikojen hallitilastossa Heikkinen ja Rinne ovat sijoilla kaksi ja kolme, mutta Antti Loikkasen lähes 45 vuotta vanha ennätys 3.38,16 ei ollut Liikuntamyllyssä vaarassa. Rinne ylitti rajun loppukirin jälkeen maaliviivan ensimmäisenä ajassa 3.46,97, eikä pitkään edellä ollut Heikkinen mahtanut mitään viime kesän 800 metrin EM-edustajalle.

Kantapäävamman jälkeen paluuta tekevä Nooralotta Neziri oli tyytyväinen 60 metrin vauhtiinsa, vaikka Anna Pursianen ehti korkeimmalle korokkeelle seitsemän sadasosan turvin. Naiset juoksivat kolme kertaa tiheään tahtiin, minkä Neziri koki rankaksi.

– Hyvää signaalia antaa, kun juoksen jo noin kovaa. Kuulostaa hassulta, etten jaksanut noin lyhyttä matkaa, mutta se on niin runttaavaa, että rasittaa hermostoa, Neziri mietti.

Kovassa otteluvireessä ollut Saga Vanninen ei ottele SM-halleissa, vaan keskittyy laadukkaisiin suorituksiin yksittäisissä lajeissa. Lauantaina hän lähti pituusfinaaliin jopa tilastoykkösenä, mutta tulos 617 ei riittänyt Jessica Kähärän kauden parasta (629) vastaan.

Vaikka Vanninen on keskittynyt harjoituskaudella paljon juoksuun, tuloskehitys on ollut suurinta kuulantyönnössä. SM-pronssia tuli 16,12-metrisellä pukkauksella, joka oli samalla Vannisen uran ensimmäinen 16-metrin ylitys ulkoradat mukaan lukien.