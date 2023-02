Suomen viime vuosien menestynein miessoutaja Joel Naukkarinen edustaa jatkossa tamperelaista Takon Soutajia Nesteen Soutajien sijaan. 29-vuotias Kouvolasta kotoisin oleva ja nykyisin Kuopiossa asuva Naukkarinen ehti edustaa Naantalissa vuonna 1961 perustettua Nesteen Soutajia kymmenen vuoden ajan. Niiden aikana hän voitti lähes 130 SM-mitalia ja saavutti MM-edustuksen kaikissa kolmessa kansainvälisen soutuliiton lajissa.

– Olen kiitollinen siitä, mitä olen Nesteen Soutajissa saanut viimeisten kymmenen vuoden aikana kokea, ja kuinka pitkälle se on minua soutu-uralla tähän asti vienyt. Nesteen Soutajat on perinteikäs soutuseura ja sitä inspiroivampaa seuraa on soudun parissa vaikea löytää. Seura on tarjonnut monta esikuvaa ja keskustelut seuran kokeneiden soutajien kanssa ovat tuoneet paljon oppia, Naukkarinen sanoo tiedotteessaan.

Maaliskuussa 30 vuotta täyttävä Naukkarinen on jahdannut sinnikkäästi paikkaa olympialaisiin. Hän uskoo, että seuranvaihto on askel suurimman tavoitteen realisoitumiseen.

– Seuraavien vuosien aikana tavoitteeni on saavuttaa olympiaunelmani rata- tai coastal-soudussa. Haluan myös voittaa maailmanmestaruuden sekä coastal- että sisäsoudussa ja yrittää viedä mukana samalla tasolle useamman suomalaisen soutajan.