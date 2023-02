JORI LIIMATAINEN

Muodostelmaluistelun huippusarjoissa kaukalon leveys on 30 metriä, mutta Kaarinan jäähalli on neljä metriä liian kapea, mikä oli yksi osatekijä Kaari Taitoluistelijoiden turkulaistumisessa. Seuran seniorijoukkue on nimeltään Dream Edges, joka kilpaili tammikuussa Turkuhallissa.