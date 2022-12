Kroatia ei antanut Marokon MM-sadulle onnellista päätöstä – jalkapallon pieni suuri maa jälleen MM-mitaleille

Jalkapallon miesten MM-lopputurnauksessa Qatarissa palkittiin lauantaina kisojen kolmoset, ja MM-pronssit löysivät tiensä Kroatian pelaajien kaulaan. Varsinkin avauspuoliajalla viihdyttänyt pronssiottelu päättyi Kroatian 2–1-voittoon Marokosta, kisojen suurimmasta yllättäjästä.

Mitali on Kroatian MM-historian kolmas, sillä se oli MM-hopealla vuonna 2018 ja MM-pronssilla 1998. Erikoinen MM-tilasto on puolestaan se, että MM-pronssin on voittanut eurooppalainen joukkue jo yhdessätoista peräkkäisessä MM-turnauksessa. Viimeksi pronssit menivät Euroopan ulkopuolelle 1978, jolloin Brasilia ne nappasi.

Kaikki maalit nähtiin avauspuoliajalla. Kisojen suurimpiin tähtiin lukeutunut puolustaja Josko Gvardiol puski Kroatian johtoon 7. minuutilla hienon vapaapotkukuvion päätteeksi, mutta Achraf Dari tasoitti vain pari minuuttia myöhemmin. Voittomaaliksi jääneen 2–1-osuman teki Mislav Orsic upeasti kiertyneellä laukauksella muutama minuutti ennen taukovihellystä.

Toisella puoliajalla kiisteltiin paristakin mahdollisesta rangaistuspotkusta, mutta ne jäivät tuomitsematta. Marokon Youssef En-Nesyri oli lähellä tasoittaa, mutta Kroatian maalivahti Dominik Livakovic torjui ensimmäisen hyvän paikan ja aivan lisäajan lopussa En-Nesyri puski niukasti yli.

MM-pronssipelit ovat monesti jääneet kenties vain kahden pettyneen välierähäviäjän pelailuksi, mutta nyt panosta ja intohimoa riitti niin kentällä kuin innokkaasti jälleen kannattaneessa katsomossa. Marokko tavoitteli ottelusta lopulta turhaan Afrikalle ensimmäistä MM-mitalia, mutta Marokon suoritus Qatarin kisoissa oli kuitenkin historiallinen, sillä koskaan aiemmin ei afrikkalaismaata ollut nähty MM-kisojen neljän parhaan joukossa. Marokko oli myös ensimmäinen Euroopan ja Etelä-Amerikan ulkopuolelta tuleva välieräjoukkue sitten Etelä-Korean ja vuoden 2002.

– Katkera tappio, mutta taisi olla kuitenkin ansaittu. Meillä on joukkue, joka ei koskaan luovuta, ja näistä peleistä moni jää muistoihin. Yhdistimme maamme kuukauden aikana, kaikki olivat niin iloisia. Me palaamme vielä, ja vahvempina, Marokon päävalmentaja Walid Regragui mietiskeli marokkolaisten suloisen sadun päätyttyä.

Kroatian kolmen mitalin MM-saldo on melkoinen, kun muistaa että maassa on alle neljä miljoonaa asukasta. MM-osanottojakaan Kroatialla ei ole kuin kuusi. Joten himmeinkin mitali, se maistui erinomaisen hyvältä.

– Pronssinen mitali, mutta tuntuu kuin kultamitalilta. Olen hyvin ylpeä joukkueestani ja maastamme. Ehkä ei odotettu, että Kroatia pärjäisi isolla tavalla jälleen, mutta olemme pieni maa, jolla on isoja unelmia, päävalmentaja Zlatko Dalic sanoi ja muisti tietysti Kroatian pelaajaikonia, kapteeni Luka Modricia.

– Hän pelasi fantastisesti myös tässä turnauksessa. Hän on 37-vuotias, mutta pelasi kuin 25-vuotias. Hän on johtajamme, jota kaikki seuraavat ja toivon, että hän pelaa (vielä EM-kisoissa 2024).