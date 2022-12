Jääkiekon MM-kisojen oikeudet siirtyvät Viaplaylle, mutta MTV pysyy Leijonien kotikanavana – Valioliiga palaa kevätkaudeksi maksuttomille kanaville vuosikausien tauon jälkeen

Jääkiekon miesten MM-kisojen mediaoikeudet siirtyvät maksulliselle suoratoistopalvelulle Viaplaylle vuosiksi 2024–2028. Vielä ensi vuonna Tampereen ja Riian isännöimät kisat nähdään viime vuosilta tuttuun tyyliin MTV:n ja C Moren kanavilla ja suoratoistossa.

Suomen maajoukkueen otteluiden esittämiseen uudella sopimuksella ei ole suurta vaikutusta, sillä kaikki Leijonien ottelut ovat jatkossakin nähtävillä maksutta MTV:n kanavilla. Lisäksi MTV esittää turnausten välierät ja loppuottelun. Muut MM-turnauksen ottelut ovat nähtävillä Viaplayn suoratoiston kautta sekä Viaplayn V sport -kanavilla.

– MTV on välittänyt miesten MM-kisoja jo yli kymmenen vuoden ajan. Upeaa, että myös jatkossa välitämme suomalaisille vahvalla osaamisellamme Leijonien otteet MM-kaukaloista ja nostatamme kisahuumaa kotikatsomoissa, MTV:n toimitusjohtaja Johannes Leppänen sanoo tiedotteessa.

MTV tiedotti perjantaina myös ajankohtaisemmasta urheilulähetysuutisesta, joka on varmasti huippujalkapalloa seuraavien mieleen. Kevään 2023 ajan MTV Subilla, MTV Katsomossa ja C Moressa seurataan joka viikko Englannin Valioliigaa perinteiseen aikaan lauantaisin kello 17. Ensimmäinen ilmaiskanavilta näkyvä ottelu on ohjelmassa jo uudenvuodenaattona 31.12.

Valioliigaa on lähetetty Suomessa maksuttomilla kanavilla ainoastaan satunnaisesti sen jälkeen kun oikeudet siirtyivät Yleltä maksukanaville vuonna 1998.

Syksystä 2023 eteenpäin MTV näyttää kanavillaan joka viikko yhden NHL-ottelun. Taalaliigan lähetysoikeudet ovat Ylellä vielä kauden 2022–23 ajan.

MTV:n vapaasti katsottavilla kanavilla ovat nähtävillä myös esimerkiksi amerikkalaisen jalkapallon Super Bowl helmikuussa sekä vasta 10. kesäkuuta pelattava jalkapallon Mestareiden liigan finaali.