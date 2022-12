Doha/Helsinki

Ranska lähtee suosikkina jalkapallon miesten MM-turnauksen keskiviikon välieräpeliin Marokkoa vastaan, mutta hallitsevaa maailmanmestaria odottaa iso haaste. Kisojen yllättäjämaa Marokko on osoittanut voimansa Qatarin MM-turnauksessa voittamalla alkulohkonsa ja kukistamalla pudotuspeleissä Espanjan sekä Portugalin.

– Tämä ei ole vielä ohi, sillä tavoitteemme on päästä finaaliin. Elämme historiallista hetkeä, Marokon entinen maajoukkuepelaaja Aziz Bouderbala sanoi uutistoimisto AFP:lle.

Ranska puolestaan yrittää tehdä tempun, johon on viimeksi yltänyt Brasilia 60 vuotta sitten: voittaa kaksi peräkkäistä miesten MM-turnausta.

Marokon päävalmentaja Walid Regragui uskoo, että hänen joukkueestaan on tullut puolueettomien katsojien suosikki Qatarin MM-kisoissa.

– Näytämme maailmalle, mikä on mahdollista myös vähemmällä lahjakkuudella, vähemmällä laadulla, vähemmällä rahalla ja mitä voi saavuttaa halulla, kovalla työllä ja uskolla, Regragui sanoi.

Ranska ja Marokko iskevät keskiviikkoiltana yhteen al-Baitin stadionilla al-Khorissa. Peli alkaa Suomen aikaa kello 21. Otteluun tuo mausteensa se, että Ranskassa asuu ja työskentelee satojatuhansia ihmisiä, joilla on marokkolaisia sukujuuria.

Marokon vahvuus MM-Qatarissa on ollut vahva puolustuspelaaminen, sillä joukkue on päästänyt koko turnauksessa vain yhden maalin. Vastaiskuissaan Marokko on ollut vaarallinen, mutta keskiviikkona joukkue kohtaa Ranskan tähtisikermän.

Ranska on ollut hyökkäyssuuntaan vakuuttava. Kylian Mbappe on tehnyt hallitsevalle mestarille jo viisi maalia ja johtaa turnauksen maalipörssiä. Olivier Giroud on viimeistellyt neljästi, ja Antoine Griezmann on ollut luovassa roolissaan mainio.

– Tiedämme, että he pelaavat poikkeuksellista MM-turnausta ja ovat voittaneet joitakin suuria maita, joten otamme ottelun vakavasti. He eivät ole enää yllätyspaketti, vaan ansaitsevat olla täällä (välierissä). Toivomme, että teemme asiat heille vaikeiksi ja etenemme jatkoon, ranskalaispuolustaja Jules Kounde luonnehti Marokkoa.