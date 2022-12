Turun Atleettiklubin Saara Retulainen nosti MM-kisoissa Suomen ennätyksen "perussuorittamisella"

Saara Retulainen nosti Suomen ennätyksen tärkeässä paikassa, kun hän onnistu painonnoston MM-kisoissa Bogotassa.

59-kiloisten sarjassa kilpaileva Turun Atleettiklubin edustaja kirjautti tempauksessa tuloksen 88 ja työnnössä Suomen ennätyksen 114. Myös yhteistulos 202 on Suomen ennätys.

– Perussuorittamista, kiteytti Retulainen tiedotteessa.

Retulainen nosti lokakuussa Pohjoismaiden mestaruuskilpailuissa aiemman SE-tuloksen 201.

– PM-kisojen on ollut vaikeampaa. Harjoittelussa on saatu tehtyä hyviä asioita, mutta on jouduttu myös muokkaamaan ohjelmointia tilanteeseen sopivaksi. Tempauksessa näkyi pieni epävarmuus, ja onnistuminen 91 kilosta oli pienestä kiinni, Retulainen kertoi.

– Olen iloinen SE-tuloksista, mutta vielä iloisempi kun pääsen nyt hetkeksi lepäämään ja sitten treenaamaan.

B-ryhmän jälkeen Retulainen on 12. sijalla.