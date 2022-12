Mbappe häikäisi, Giroud teki historiaa – Ranska kaatoi Puolan ja eteni puolivälieriin

Ranska jyräsi Qatarin miesten MM-jalkapalloturnauksen puolivälieriin voittamalla pudotuspelien avauskierroksella Puolan 3–1. Ranskan ykköstähtenä tuikki Kylian Mbappe, joka viimeisteli toisella puoliajalla kaksi maalia komeilla vedoilla.

Mbappe on tehnyt Qatarin MM-kisoissa jo viisi osumaa ja johtaa turnauksen maalipörssiä.

Mbappe on vasta 23-vuotias, mutta hän on jo Ranskan kaikkien aikojen toiseksi paras maalintekijä miesten MM-kisoissa. Mbappe on nähty MM-viheriöillä 11 kertaa, ja MM-maaleja hänellä on koossa peräti yhdeksän.

Puola-ottelun avausmaalin 44. minuutilla takanurkkaan laukonut Olivier Giroud teki Ranskan jalkapallohistoriaa. Osuma oli hänelle uran 52. maali miesten maajoukkuepaidassa. Vastaavaan ei ole yltänyt kukaan ranskalainen miespelaaja, sillä legendaarinen Thierry Henry on listan toisena 51 maalillaan.

Ranska kohtaa puolivälierissä Englannin tai Senegalin, jotka pelaavat neljännesvälieränsä myöhemmin sunnuntaina.

Lloris nousi jakamaan Thuramin ennätystä

Puola aiheutti avauspuoliajalla hetkittäin vaikeuksia Ranskan puolustukselle. Aiempia pelejään korkeammalta prässännyt Puola sai avauspuoliajan loppupuolella melkoisen hässäkän Ranskan maalille, mutta Hugo Lloris torjui Piotr Zielinskin liian päin maalivahtia menneen tykityksen.

Lloris pelasi 142. ottelunsa miesten maajoukkueessa ja nousi jakamaan pelimäärässä Ranskan kaikkien aikojen ykkössijaa Lilian Thuramin kanssa.

Toisella puoliajalla Ranska jyräsi ansaittuun voittoon. Mbappe laukoi 74. minuutilla voimalla Ranskan 2–0-johtoon. Lisäajalla Mbappe tykitti takayläkulmaan 3–0-osuman.

Lisäajan lopussa Puola sai käsivirheestä rangaistuspotkun. Lloris torjui Robert Lewandowskin ensimmäisen yrityksen. Lloris oli kuitenkin liikkunut maaliltaan liian aikaisin vastaan, joten rangaistuspotku uusittiin. Toisella kerralla Lewandowski ei epäonnistunut.

Tähtihyökkääjä Lewandowskin saldoksi Qatarin MM-kisoista jäi kaksi maalia.