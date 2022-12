Nuori puolustajalupaus siirtyy Ilveksestä Interiin – "Hän omaa todella hyvän vasurin"

Ensi kauden liigajoukkuettaan rakentavan Interin uusin pelaajahankinta on Mikael Almén. 22-vuotiaan suomalaispuolustajan sopimus kattaa turkulaisseurassa seuraavat kaksi vuotta. Vasenjalkainen pelaaja siirtyy Interiin vapaalla siirrolla, sillä hänen sopimuksensa Ilveksen kanssa päättyi viime kauteen.

Almén on edustanut koko liigauransa tamperelaisseuraa, jossa tilastoihin on kertynyt kaikkiaan 68 ottelua muutaman viimeisen kauden aikana. Maalin makuun 183-senttinen pelaaja on päässyt liigapeleissä neljästi.

Maanantaina ensimmäiset harjoituksensa Interille vetänyt uusi päävalmentaja Jarkko Wiss tuntee Alménin entuudestaan valmennettuaan häntä Ilveksessä kaudella 2020–21.

– Hetken siirtoa jouduin miettimään, mutta kun puhuimme asiasta Jallun kanssa, niin lopulta päätös oli aika helppo. Pääsen vaihtamaan uuteen ympäristöön. Olen aina ollut Tampereella, mutta tämä tuntui jotenkin oikealta tähän väliin, Almén toteaa Interin tiedotteessa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Almén on seurannut sinimustan pelaajaryhmän muodostumista innolla. Hänen oma tavoitteensa on jatkaa kehittymistä monipuolisena puolustuspään pelaajana.

– Henkilökohtaisesti haluan pelata paljon, nostaa vielä omaa tasoa ja auttaa Interiä menestymään, nuorten maajoukkueissakin pelannut Almén sanoo.

Pelaajan hyvin tunteva Wiss kertoo saavansa joukkueeseensa erinomaisen vahvistuksen.

– Mikael omaa todella hyvän vasurin ja pystyy pelaamaan sekä laitapuolustajana että topparina. Vasenjalkaisuus antaa paljon mahdollisuuksia avaus- ja rakenteluvaiheessa, Wiss kommentoi.