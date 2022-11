Marko Virtanen jatkaa Lukon päävalmentajana myös ensi kaudella – "Olemme vasta alussa tässä jutussamme"

Jääkiekon Liigaa johtava Rauman Lukko on jatkanut päävalmentaja Marko Virtasen sopimusta ensi kaudelle. Virtaselle kausi 2023–24 tulee olemaan kolmas Lukon edustusjoukkueen luotsina ja neljäs seuran organisaatiossa.

Turun Palloseuraa kauden 2019–20 jälkimmäisen puolikkaan luotsannut Virtanen, 53, valmensi ensimmäisellä Lukko-kaudellaan U20-joukkueen Nuorten SM-sarjan Suomen mestaruuteen keväällä 2021.

Virtaselle nimen allekirjoitus sopimuspaperiin oli helppo päätös.

– Totta kai halusin jatkaa. Me olemme vasta alussa tässä jutussamme. Viime kaudella sattui ja tapahtui paljon. Tällä kaudella olemme pelanneet reilut 20 peliä, ja tällainen on tulos. Yritetään mennä yhdessä eteenpäin kohti jotain isompaa. Molemmat osapuolet ovat olleet toistensa panokseen tyytyväisiä ja hyvältähän se tuntuu, kun luotetaan ja uskotaan, Virtanen sanoo seuran tiedotteessa.

Lukon urheilujohtaja Kalle Sahlstedt näkee Virtasen erittäin yhteistyökykyisenä valmentajana, joka ymmärtää hyvin seuraa, sen tavoitteita ja Lukon tapaa ajatella urheilusta ja pelaajan kehityksestä. Sahlstedt vahvistaa, että pelaajat ovat sisäistäneet hienosti Virtasen pelifilosofian.

– "Veltsu" on jatkosopimuksensa omalla työllään ansainnut. Joukkue luottaa häneen ja hän joukkueeseen. Yhteinen sävel on selkeästi löytynyt, ehkä jopa pikkuisen paremmin kuin viime kaudella. Ne asiat, joita Virtanen haluaa, on hyvin ymmärretty joukkueessa. Sikäli olikin luonnollinen asia jatkaa Veltsun kanssa, Sahlstedt kommentoi.