Sarjakärki Loimu vahvistuu yhdysvaltalaisella keskipelaajalla – "Uskon hänen tulevan kovalla asenteella ryhmäämme mukaan"

Mestaruusliigaa johtava Raision Loimu leventää kokoonpanoaan keskipelaaja Seth Golleherilla. Arizonan osavaltioista kotoisin oleva 23-vuotias ja 208-senttinen yhdysvaltalainen on pelannut aiemmin kotimaansa yliopistosarjoissa NCAA:ssa sekä monien ex-loimulaisten tavoin maan pääsarjassa VLA:ssa.

Loimun argentiinalaispelaaja Joaquin Layus on pystynyt pelaamaan alaraajavammansa vuoski vain yhden ottelun viimeisen kuukauden aikana. Hänen tilalleen aloitusseitsikkoon on noussut Aatu Vihola, mutta hänen varusmiespalveluksensa on sujunut niin hyvin, että hän on tulevat kuukaudet enimmäkseen kiinni Reserviupseerikoulussa Haminassa. Sekä Vihola että Layus jatkavat edelleen Loimun joukkueessa.

– Sethin mukana saadaan laajuutta meidän keskariosastolle. Ulottuva pelaaja antaa meille mahdollisuuksia myös taktisiin vaihtoehtoihin keskialueella. Uskon hänen tulevan kovalla asenteella ryhmäämme mukaan, ennakoi Mika Rantanen tyytyväisenä seuran kotisivuilla.

Golleher tehnee ensiesiintymisensä peliluvan järjestyessä jo sunnuntaina Raisiossa pelattavassa ottelussa Karelian Hurmosta vastaan.