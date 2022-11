Nuori suomalaislupaus siirtyy HJK:n organisaatiosta Interiin – "Hän on antanut hyviä näyttöjä nuorten maajoukkueessa"

Ensi kauden liigajoukkuettaan rakentava Inter on tehnyt kaksivuotisen pelaajasopimuksen 18-vuotiaan Daniel Rökmanin kanssa.

Rökman on Tuusulassa ja Keravalla toimivan Pallokerho Keski-Uusimaan kasvatti. Edelliset kaksi kautta hän pelasi HJK:n organisaatiossa. Lokakuussa päättynyt jälkimmäinen kausi vierähti Klubi 04 -joukkueen vahvuudessa, jossa hän iski neljä maalia 24 Kakkosen B-lohkossa.

Oikeajalkaisen Rökmanin mieluisin pelipaikka löytyy vasemman laitahyökkääjän tontilta.

Muutaman viikon päästä Interin joukkueharjoituksissa aloittava päävalmentaja Jarkko Wiss uskoo, että Rökmanilla on mahdollisuus edetä urallaan Suomea suuremmillekin jalkapallokentille.

– Daniel on hyvin potentiaalinen laituri. Hän on antanut hyviä näytteitä nuorten maaotteluissa, ja on nyt valittuna U19- karsintajoukkueeseenkin. Näkisin, että hänellä on hyvät mahdollisuudet meidän kautta isommillekin kentille, Wiss kehuu hankintaa Interin tiedotteessa.