TPS:n viime kauden salolaislähtöinen maalitykki loikkaa Interiin – "Toivottavasti saan jo ensimmäisellä kaudella kymmenen maalia rikki"

Viime kaudella jalkapalloliigassa viidenneksi sijoittunut Inter on solminut kärkipelaaja Olli Jakosen kanssa kaksivuotisen pelaajasopimuksen. Vuonna 2000 syntynyt salolaislähtöinen pelaaja siirtyy sinimustiin Turun Palloseurasta, jossa hän pyssytti päättyneellä kaudella Ykkösessä 11 maalia.

Jakonen pystyy pelaamaan hyökkäyksessä sekä piikissä että laidalla. Ennen TPS:aa hän pelasi Ekenäs IF:ssä ja SalPassa, joissa maaliverkot heiluivat kummassakin hyvää tahtia. TPS:aa hän ehti edustamaan vain yhden kauden ajan. Jakosella oli optio jatkosta kaupungin mustavalkoisen joukkueen kanssa, mutta se raukesi TPS:n nousutavoitteen kuihduttua savuna ilmaan.

Jakosen isoveli Oskari pelasi viime kaudella SalPassa, joka varmisti lokakuussa nousun Ykköseen.

Siirto Interiin on luonnollista jatkumoa 22-vuotiaan pelaajan kehittymisen kannalta. Alla on kaksi kautta Kakkosessa ja kaksi kautta Ykkösessä. Tavoite on kasvaa myös liigatasolla kymmenen maalin mieheksi.

– Tavoite on hyökkääjänä tehdä maaleja niin paljon kuin mahdollista. Toivottavasti saan jo ensimmäisellä kaudella kymmenen maalin rajan rikki ja saan tehtyä sinimustissa mahdollisimman paljon häkkejä.

– Olin laittanut itselleni selkeän tavoitteen, että pelaan liigassa kaudella 2023, Jakonen kertoo Interin nettisivuilla.

Hän uskoo tuovansa Inter-hyökkäykseen kokonaisvaltaisen vaihtoehdon.

– Parhaat ominaisuudet ovat nopeus ja pääpelivoima. Omasta mielestäni olen ihan hyvä joka osa-alueella, mutta paljon kehitettävääkin löytyy, SalPa-kasvatti pohtii.