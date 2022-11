Kupittaan jalkapallostadionin nurmiremontti alkanut – kenttä on käyttökunnossa vasta kesän kynnyksellä

JANE ILTANEN

Kupittaan jalkapallostadionilla on jo urakoitu päätykatsomon rakentamisen parissa. Nyt käyntiin on myös saatu tekonurmen asentamiseen liittyvä urakka, jonka jäljiltä kenttä on todennäköisesti pelikelpoinen ensi toukokuun puolivälissä. Arkistokuva.