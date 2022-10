Tuttu valmentajakolmikko jatkaa TPS:n ruorissa Kansallisessa liigassa – "haluan pitää kiinni pelitavastamme"

Turun Palloseuran naisten edustusjoukkue lähtee tutussa komennossa Kansallisen liigan kauteen 2023. Joukkueen päävalmentajana jatkaa Akusti Salonen apunaan valmentaja Mira Andersson ja maalivahtivalmentaja Siiri Välimaa.

Päätös valmennustiimin jatkosopimuksista oli TPS:n urheilujohtaja Mika Laurikaisen mukaan helppo.

– Voitetun sarjan jälkeen on helppo lähteä tekemään töitä samojen ihmisten kanssa. Saavutus oli ansaittu ja työn jälki oli erinomaista, mikä luo hyvän pohjan myös tulevalle kaudelle, Laurikainen kertoo seuran tiedotteessa.

Salosen, Anderssonin ja Välimaan muodostama valmennustiimi on nyt ollut kasassa kaksi vuotta. Tulokset ovat olleet nousujohteisia. Valmennustrion ensimmäisellä kaudella joukkue sijoittui naisten Ykkösessä neljänneksi. Päättynyt kausi 2022 toi naisten Ykkösen mestaruuden ja suoran sarjanousun.

– On hienoa, että saimme valmennustiimin kasaan jo näin varhaisessa vaiheessa ja pääsemme aloittamaan työnteon tulevaa kautta varten. Töitä pitää tehdä, sillä haaste on liigassa monta kertaa kovempi. Tarkoitus on vielä vahvistaa naisten joukkueen taustaorganisaatiota tulevaa kautta silmällä pitäen, urheilujohtaja Laurikainen kertoo.

Akusti Saloselle tuleva kausi on ensimmäinen aikuisten pääsarjatason päävalmentajana. Tulevaisuuteen Salonen katsoo odottavaisin ja innostunein mielin, mutta tiedostaa myös sen, että vaatimustaso kasvaa.

– Olemme tehneet nyt kaksi vuotta tosi hyvää työtä, mutta nyt meidän pitää vielä nostaa työntekomme laatua päivittäisessä arjessa. Kun teemme asiat laadukkaasti, se näkyy myös kentällä.

– Vastustajat ovat totta kai kovempia liigassa. Se täytyy huomioida, mutta valmentajana haluan silti pitää kiinni meidän aktiivisesta ja aggressiivisesta pelitavastamme, Salonen kertoo.

Laurikaisen ja Salosen mukaan sopimusneuvottelut pelaajien kanssa on käynnistetty, ja joukkueeseen pyritään löytämään muutamia täsmävahvistuksia.

Valmennustiimissä Akusti Salosella on apunaan kaksi entistä pelaajaa, Siiri Välimaa ja Mira Andersson. Anderssonin vastuulla on psyykkinen valmennus.

Pelaajaurallaan kymmenen kautta TPS:n kapteenina toimineen Anderssonin mukaan oma peliuran kokemukset auttavat häntä nyt valmentajana samaistumaan pelaajan ja joukkueen asemaan, oli tilanne mikä tahansa.

– Käytännössä minun tehtävänäni on auttaa joukkuetta ja yksilöitä saamaan itsestään parhaansa esiin. Työtä tehdään yksilö- ja joukkuetasolla muun muassa itsetuntemuksen ja tavoitteiden kanssa, Andersson taustoittaa.

– Miran rooli oli erittäin tärkeä meidän nousumme takana. Joukkueemme voi hyvin ja se näkyi myös kentällä. Mira tekee taustalla sellaista työtä, jonka tulokset näkyvät pitkällä aikavälillä, päävalmentaja Salonen kommentoi.

Maalivahtivalmentaja Siiri Välimaa tietää omasta kokemuksestaan, mitä huipputason maalivahdilta vaaditaan. Välimaalla on pitkä kokemus Suomen ja Norjan pääsarjoista, ja peliurallaan hän pääsi vartioimaan myös Suomen maajoukkueen maalia.

Maalivahteja hän on nyt valmentanut kahden vuoden ajan Akusti Salosen valmennustiimissä.

– Akusti on hyvin filosofinen valmentajana ja hänen tyylinsä on tosi opettavainen paitsi pelaajille myös meille muille valmentajille. Olen oppinut paljon pelitaktisia asioita häneltä, Välimaa kertoo.

Valmennusuransa alkutaipaleella oleva Välimaa näkee tulevan liigakauden yhtenä tärkeänä virstanpylväänä paitsi itselleen myös laajemmin omalle ammattikunnalleen.

– Kansallisessa liigassa yhdelläkään joukkueella ei viime kaudella ollut naismaalivahtivalmentajaa. On hienoa päästä valmentamaan Tepsin maalivahteja liigassa kaudella 2023. Iloisella mielellä otan uuden haasteen vastaan ja pyrin kehittämään omaa valmennusosaamistani.

