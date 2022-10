Tennistähti Simona Halep kärähti dopingista

Tennistähti Simona Halep on asetettu väliaikaiseen kilpailukieltoon positiivisen dopingnäytteen takia, kertoo tenniksen etiikkaa valvova elin ITIA. Romanialainen Halep on naisten tuoreimmalla kaksinpelin maailmanlistalla yhdeksäntenä. Hän on ollut parhaimmillaan maailmanlistan kärjessä.

ITIA kertoi perjantaina kotisivuillaan, että Halepin elokuussa Yhdysvaltain avoimissa antamasta näytteestä on löytynyt urheilussa kiellettyä roksadustaattia, joka vaikuttaa punasolujen tuotantoon.

Ranskan avoimet vuonna 2018 ja Wimbledonin 2019 voittanut Halep tviittasi perjantaina, ettei ole koskaan ottanut kiellettyjä aineita tietoisesti ja "taistelevansa loppuun saakka".