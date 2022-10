Lukon mestarivalmentaja Pekka Virta sai potkut SaiPasta – "Tuloksessa emme onnistuneet"

Jääkiekon Liigan pohjalle jämähtänyt SaiPa on antanut kenkää päävalmentajalleen Pekka Virralle. Syynä kolmivuotisen sopimuksen irtisanomiseen olivat joukkueen pelilliset vaikeudet. Lappeenrantalaisryhmä on voittanut kauden 11 ottelustaan vain yhden. Peräkkäisiä tappiota on alla kuusi, ja pisteitä joukkue on onnistunut saalistamaan vain kuusi.

– Viime kauden alla alkaneessa prosessissa on ollut välitavoitteita tuloksen suhteen, ja on täysin selvää, ettemme ole niihin päässeet. Olemme yhdessä Pekan ja Liiga-SaiPa Oy:n kanssa käymissä keskusteluissa todenneet, että tämä oli joukkueelle paras ratkaisu, joukkueen taustayhtiö Liiga-SaiPa Oy:n toimitusjohtaja Jussi Markkanen kommentoi seuran tiedotteessa.

Turussa niin pelaaja- kuin valmentajauransa aloittanut Virta saapui Saimaan rannalle Rauman Lukosta, jossa hänen neljän vuoden valmennuspestinsä päättyi mestaruuteen ja vuoden valmentajalle jaettavaan Kalevi Numminen -palkintoon keväällä 2021. Virta voitti mestaruuden toivuttuaan koronaviruksen aiheuttamasta vakavasta taudista, joka vei hänet viikoiksi Tyksin teho-osastolle.

SaiPaa hän ehti valmentamaan reilun vuoden. Myös viime kausi oli vaikea, kun SaiPa sijoittui keväällä Liigassa sijalle 14. Taakse jäi vain Ässät.

– Prosessissa on matkan varrelle asetettu välitavoitteita. Monessa asiassa onnistuttiin, mutta tuloksessa emme. Viikko sitten pelasimme vielä KooKoota vastaan kotona huikean ottelun, joten ei se tuloskaan kaukana ollut. Aikataulu on kuitenkin sellainen, että joukkue tarvitsee nyt uuden lähdön ja mahdollisuuden, kun mitään ei ole vielä menetetty. Joukkueessa on paljon enemmän potentiaalia, kuin mitä tulos näyttää, Virta toteaa.

SaiPan päävalmentajan pallille hyppää Virran potkujen seurauksena Ville Hämäläinen. Hänellä on kokemusta vastaavasta tehtävästä kaudelta 2020–21, kun ex-pelaaja oli vastuuroolissa Tero Lehterän lomautuksen aikana. Muu valmennustiimi jatkaa ennallaan. Apuvalmentajana toimii Santeri Immonen, maalivahtivalmentajana Antti Ore ja fysiikkavalmentajana Antti-Juuso Ropo.