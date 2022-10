HJK jälleen mestari – kolmas peräkkäinen ja kautta aikain jo 32:s Suomen mestaruus ratkesi Tehtaan kentällä

HJK varmisti jo sunnuntaina kierrosta ennen loppua jalkapalloliigan mestaruuden, kun Haka kaatui vieraissa 1–0 David Brownen maalilla.

Loppuvihellyksen jälkeen HJK:n joukkue riensi juhlimaan monisatapäisen fanijoukkonsa eteen Tehtaan kentän päätykatsomon edustalle.

Mestaruus oli monelle pelaajalle tuttua kauraa, mutta ensikertalaisia riitti myös lukuisia. Yksi oli seuraikoni Perparim Hetemaj.

– Selkeä tavoitteeni on aina ollut voittaa suomenmestaruus. Oli todella tärkeää, että varmistimme sen jo tänään. Meillä on torstaina tärkeä (Eurooppa-liigan) ottelu Bulgariassa. Toivottavasti sen jälkeen sunnuntaina mahdollisimman moni fani tulee juhlimaan kanssamme kannun nostoa, Hetemaj korosti.

KuPS:n voitettua aiemmin vain voitto riitti varmistamaan mestaruuden. HJK olikin terävä alusta alkaen, ja Browne teki avausmaalin 13. minuutilla.

– Browne on ollut hyvä monessa pelissä juuri Hakaa vastaan. Mutta loppuun saakka jouduttiin jännittämään. Oli vahva joukkueen suoritus ja ansaittu voitto meille, sanoi HJK:n valmentaja Toni Koskela.

Mestaruus oli HJK:lle kolmas peräkkäinen ja kaikkiaan 32:s. Liiga-ajalta mestaruuksia on 16.

– Mestaruus oli kova saavutus, sillä olemme pelanneet isoja pelejä Euroopassa pitkään. Paljon pelaajia on käynyt kentällä, ja kaikilla on ollut hyvä asenne koko ajan. Peli on näyttänyt hyvältä kokoonpanosta riippumatta, Koskela lisäsi.

HJK:n toimitusjohtaja Aki Riihilahti sanoi kahden tärkeän edessä olevan ottelun takia juhlien jäävän vähiin.

– Käytimme ensimmäisen ottelupallon, ja se oli tärkeää tässä vaiheessa kautta, Riihilahti sanoi.

Mestaruus oli toinen toppari Jukka Raitalalle. Ensimmäinen tuli vuonna 2009.

– Silloin lähdin kesken kauden elokuussa Saksaan ja pojat hoitivat homman loppuun saakka. Tämä mestaruus oli makea, sillä oma rooli oli nyt suurempi kuin silloin oli, myös ensi kaudella HJK:ssa jatkava Raitala sanoi.

Raitala korosti muiden tapaan, että sunnuntain ottelu Valkeakoskella oli hyvin tärkeä.

– Vain voitto kelpasi meille tänään, sillä edessä on iso ottelu Bulgariassa. Siihen otteluun valmistautuessa on tärkeää, ettei tarvitse miettiä ensi sunnuntaita samalla tavalla. Meillä on jo pitkään tällä kaudella ollut tärkeitä otteluita myös eurocupeissa, Raitala täsmensi.

Raitalan mielestä mestaruus oli ansaittu.

– Hävisimme muistaakseni neljä ottelua tällä kaudella. KuPS pelasi myös vahvan kauden, mutta ansaitsimme tämän, Raitala korosti.

Mitalimahdollisuutensa menettäneen Hakan valmentaja Teemu Tainio tiivisti HJK:n mestaruusreseptin.

– Hyvin valmennettu joukkue ja laadukas joukkue. Pelimiehiä riittää, Tainio korosti.

KuPS ottaa hopeaa ja Honka pronssia liigassa.