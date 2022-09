TPS antoi Jonatan Johanssonille lähtöpassit

TPS Jalkapallon taustayhtiö FC TPS Turku Oy tiedotti sunnuntai-iltana vapauttaneensa seuran päävalmentajan Jonatan Johanssonin tehtävästään. Johanssonilla oli TPS:n kanssa kuluvan kauden kattava valmentajasopimus.

Johansson nimitettiin Turun Palloseuran päävalmentajaksi heinäkuussa 2020. Johanssonin valmentama TPS sijoittui jalkapalloliigassa 2020 sijalle 11 ja putosi karsintojen kautta Ykköseen. Viime kaudella TPS sijoittui Johanssonin johdolla Ykkösessä kolmannelle sijalle.

Ykkösen ylempää jatkosarjaa on jäljellä vielä kaksi kierrosta. TPS on sarjassa toisella sijalla, neljä pistettä sarjakärki KTP:n perässä. Ykkösen voittaja nousee suoraan, sijoille 2–4 sijoittuneilla joukkueilla on mahdollisuus nousta liigaan karsintojen kautta.

TPS tiedottaa lähtevänsä jahtaamaan liiganousua uuden päävalmentajan johdolla. Seura aikoo tiedottaa uudesta päävalmentajastaan maanantaina.