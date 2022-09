Jalkapalloliigan yläloppusarjaan viidenneltä sijalta lähtevä Inter on vahvistanut solmineensa valmentajasopimuksen Jarkko Wissin kanssa. Wissin sopimus turkulaisseuran kanssa kattaa kaudet 2023 ja 2024. Sopimus sisältää myös yhden lisäkauden seuran optiolla. Hän aloittaa tehtävässään marraskuussa.

Wiss valmensi liigassa Ilvestä kaudesta 2016 elokuuhun 2021. Tamperelaisseuran kanssa hän juhli kertaalleen Suomen cupin voittoa, ja luotsasi joukkueen vuosi toisensa jälkeen liigan kärkikahinoihin. Kausi 2017 päättyi pronssijuhliin.

Ennen Ilves-vuosiaan Wiss valmensi useamman vuoden Suomen poikamaajoukkueita. Taustalla on myös mittava kansainvälinen pelaajaura, jonka aikana keskikentällä viihtynyt Wiss oli mukana 45 maaottelussa. Viimeisen reilun vuoden ajan entinen keskikenttäpelaaja on valmentanut Ilveksen junioreita muutaman kerran viikossa sekä jakanut lajitietoaan Ruudun liigalähetyksissä.

Kun Inter otti mieheen yhteyttä, oli Wiss välittömästi kuulolla.

– Yhteydenottoja on ollut viime vuodesta saakka paljon, ja osaa olen harkinnut ja miettinyt, mutta olen koittanut antaa aikaa myös perheelle. Kun Inter otti yhteyttä, kiinnostuin heti.

– Seurassa on hallinnollinen puoli kunnossa, se on hyvin johdettu ja struktuuri stadioneineen on hieno. Interissä on aina ollut hyviä pelaajia ja seuralle on syntynyt hyvä kannattajapohja ”suht lyhyessä” ajassa, Wiss kertoo Interin tiedotteessa.

Pestinsä alkua innokkaasti odottava Wiss aikoo tuoda Turkuun kovan vaatimustason.

– Se täytyy olla tosi korkealla päivittäisessä tekemisessä. Haluaisin yhdistää voittavan jalkapallon nuorehkoon kokoonpanoon, jossa totta kai myös kokeneita pelaajia tarvitaan. Haluan, että joukkue elää joka sekunti ja on valmis monipuolisiin ratkaisuihin peleissä, Wiss painottaa.

Interin sopimusrakenne on tällä hetkellä sellainen, että todella moni nykyinen pelaaja jatkaa sinimustissa myös ensi kaudella.

– Minun mielestä on paljon pelaajia, joilla uran päätepysäkki ei ole Inter. Monella on mahdollisuus jatkaa maailmalle ja joukkueessa on paljon pelaajia, millaisista tykkään. Heillä on oikeasti mahdollisuus ottaa isoja kehitysaskelia, pelaajana neljästi SM-kultaa huuhtonut Wiss toteaa.

Wissin sanat osuvat hyvin myös urheilutoimenjohtaja Jani Meriläisen ja FC Inter Turku Oy:n varapuheenjohtaja Nikolas Håkansin kertomaan visioon. ”Jallu” on luotsannut muun muassa Mikael Soisalon, Lauri Ala-Myllymäen ja Naatan Skytän kaltaisia pelaajia kansainvälisiin siirtoihin.

– Halusimme muutoksen tapaamme toimia ja Jarkon mukana sen varmasti saamme. Jarkolla on vahvaa näyttöä eteenpäin pyrkivien pelaajien kehittämisestä. Tuo on tapa mihin suuntaan haluamme seurana mennä ja Jarkon valinta tukee tätä täydellisesti, Meriläinen sanoo.

– Olen erittäin tyytyväinen voidessani toivottaa Jarkon tervetulleeksi Interiin. Uskon että hänen myötään saamme Kupittaalle kokeneen, johtamistaitoisen valmentajan, joka ymmärtää arkisen työn merkityksen. Uskon että Jarkko tuo jatkumoa sille kehitykselle, mitä seuramme sisällä on tapahtunut, sekä hänen edustavan samoja arvoja meidän kanssamme, Håkans kommentoi.

Wiss aloittaa työt sinimustissa meneillä olevan kauden päätyttyä marraskuun alussa. Meriläisen mukaan seura ei kokenut tarpeelliseksi tuoda ulkopuolista valmentajaa loppukauden taustaryhmään.

– Tämä kausi ei ole meidän osalta todellakaan ohi. Meillä on Mestaruussarjan jälkeen vielä ohjelmassa ottelut paikasta Konferenssiliigan karsinnoissa, joten pelattavaa todellakin on.

– Meillä on edelleen koossa kaikilla osa-alueilla mitattuna erittäin osaava staffi, joka pystyy varmasti saavuttamaan tälle kaudelle asetetut tavoitteet. Maaottelutauko antaa Ramirolle ja muulle staffille aikaa tuoda omia toimintatapoja joukkueen toimintaan.

Jalkapalloliigan yläloppusarja alkaa Interin osalta kotiottelulla Hakaa vastaan ensi viikon keskiviikkona. Turkulaisia luotsaa loppukauden otteluissa espanjalainen Ramiro Munoz, joka otti maanantaina potkut saaneen Miguel Graun paikan.