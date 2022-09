TPS kiinnitti maajoukkuevahti Fäldenin pitkällä sopimuksella – "Omalla tekemisellään noussut vahvaksi MM-ehdokkaaksi"

Salibandyliigan kahdella voitolla aloittanut TPS julkaisi perjantai-iltana pelattavan miesten liigahistorian ensimmäisen Turun paikalliskamppailun alla merkittävän pelaajasopimuksen. Suomen kärkijoukkueisiin jo usean vuoden ajan kuulunut turkulaisseura on solminut kevääseen 2025 jatkuvan jatkosopimuksen maajoukkuemaalivahti Oskari Fäldenin kanssa. 22-vuotias Fälden on TPS:n oma kasvatti, joka on vahvasti ehdolla myös MM-kisavahdiksi marraskuussa Sveitsissä pelattaviin kisoihin.

– On hienoa jatkaa tutussa laadukkaassa ympäristössä harjoittelua ja pyrkiä kehittymään pelaajana mahdollisimman paljon. TPS on ollut hyvä kasvupaikka minun uralla ja uskon, että se on sitä myös tästä eteenpäin, Fälden toteaa seuran tiedotteessa.

– Yhtenä isona tavoitteena on myös maajoukkueen matkassa oleminen, hän jatkaa.

TPS:n urheilujohtaja Perttu Kytöhonka on luonnollisesti mielissään huipputalentin jatkosopimuksesta. Hän hehkuttaa seuran ratkaisua luottaa Fäldeniin ja Olli Kuismaan sen jälkeen, kun Pyry Luukkonen lopetti pelaajauransa keväällä 2019.

– He ovat nuoresta iästään huolimatta huolehtineet siitä, ettei TPS:lla ole ollut orastavaa eikä akuuttia maalivahtiongelmaa. Oskari on omalla tekemisellään noussut vahvaksi MM-ehdokkaaksi tämän vuoden MM-kisoihin. Hän on moderni huippumaalivahti, TPS-kasvatti ja on mahtavaa nähdä hänet TPS:n maalivahtina jatkossakin.