Ilkka Nummisto valittiin ensimmäisenä urheilijana suomalaisten voimamiesten kunniagalleriaan

Ilkka Nummiston urheilu-ura oli uskomattoman pitkä ja menestyksekäs. Turkulainen voitti melonnassa 55 Suomen mestaruutta, kaksi Pohjoismaiden mestaruutta ja kilpaili neljä kertaa olympialaisissa. Hän toimi myös Suomen joukkueen lipunkantajana vuoden 1972 olympialaisissa Münchenissä.

Voimamieskisoihin Nummisto osallistui ensimmäisen kerran vasta 44-vuotiaana. Hän oli myös ensimmäinen suomalaisurheilija, joka kilpaili Maailman vahvin mies -kisoissa ja saavutti pronssillaan ensimmäisen suomalaismitalin vuonna 1990.

Nummiston suoritukset ja pioneerityö yhdessä Markku Suonenvirran kanssa nostivat lajin Suomessa kyläkisoista jäähalleja täyttäneeksi huippulajiksi.

Ilkka Nummisto menehtyi kesäkuussa 2019. Hän oli kuollessaan 75-vuotias.

Nummiston valinnan suoritti viisihenkinen komitea, johon kuuluvat Suomen Vahvin Mies ry:n puheenjohtaja Markku Suonenvirta, entinen kansainvälisen tason voimamies ja pitkäaikainen lajipioneeri Ilkka Kinnunen, kirjailija ja tuottaja Timo Kangasluoma, Helsingin Sanomien toimittaja Ari Pusa ja Iltalehden urheilun uutispäällikkö Riku Korkki.

Muistoja Ilkka Nummistosta

"Kymmenien vuosien ajan tavattiin Ilkan kanssa melkein joka päivä. Ja jos ei tavattu, juteltiin puhelimessa. Päällimmäisen minulle jäi ”Ilusta” mieleen hänen voitontahtonsa. En ole toista vastaavaa ihmistä tavannut. Mikään muu kuin voitto ei ollut mitään. Jos suoritus ei riittänyt voittoon, vaikka muuten meni hyvin, se oli yhtä tyhjän kanssa. Ei häntä mikään kuntourheilu kiinnostanut. Hän oli kilpailija, jolla piti olla tavoite.

Minä ja Ilkka olimme ensimmäiset suomalaiset Maailman vahvin mies -kisoissa. Ilkan voittama pronssi olisi todella kova juttu vielä nykypäivänäkin. Tuolloin laji löi läpi isosti Suomessakin, kun pääsimme esittelemään sitä tv:ssä jääkiekon MM-finaalin erätauoilla. Yksi iso osa suosion kasvua oli Ilkan persoonan ansiota. Hänen nimensä oli jo tunnettu ennen voimamieskisoja. Monet halusivat nähdä, kuinka vahva mies meloja oikein on."

Sekin oli uskomatonta, että Ilkka aloitti voimamieskisat vasta 44-vuotiaana. Todella kova kestävyystausta näkyi. Hän ei väsynyt koskaan. Ilu oli todella paha voitettava kisoissa, jos homma kulki.

Siviilissä Ilkka oli rauhallinen, fiksu ja mukava, mutta joskus harvoin se kisapersoona saattoi välähtää esiin myös siviilissä. Aikoinaan kävimme kiertämässä paljon kisoja Briteissä. Kerran kun yksi vähän huonommin sujunut turnee oli päättynyt Glasgow’ssa, suuntasimme paikalliseen baariin tasoittelemaan tilannetta. Siellä ei vain ollut juuri ketään, joten päätimme vaihtaa paikkaa. Ilkka sanoi jollekin seurueestamme, että käykää tilaamassa taksi. Henkilökunta kuitenkin kertoi, että taksi on helpoin ottaa lennosta kadulta. Se paikka oli kuitenkin vähän syrjässä pimeällä kadulla ja autoja näkyi huristavan vain läheisellä moottoritiellä. Sitten Ilkka ohjeisti uudestaan, jos joku kävisi pyytämässä henkilökuntaa tilaamaan taksin. Yhä neuvottiin ottamaan pirssi lennosta. Sitten alkoi puna nousta pikkuhiljaa Ilkan paidan kauluksen alta. Hän marssi sisään, vaikka ei muita kieliä puhunut kuin turkua ja suomea, nosti hovimestarin puoli metriä ilmaan rinnuksista, komensi: ”Ringa yks taksi now” ja pudotti äijän alas. Hovimestari juoksi sen jälkeen aika nopsaan koppiin soittamaan taksin. Se oli ihan fiksu veto. Ilkka ei siis todellakaan ollut aggressiivinen tyyppi, vaan niin leppoisa kuin vain voi kuvitella, mutta tarina todistaa, että jokaisella ämpärillä on reunat. Ilkka vielä totesi lopuksi, että hänelle on tilattu taksi Bangkokissa ja New Yorkissa, joten luulisi sen onnistuvan myös Glasgow’ssa."

Markku Suonenvirta

Pitkäaikainen kilpakumppani, bisneskumppani ja ystävä

"Make ja Ilu toivat voimamieskisat Suomeen, joten kunnioitus on aina ollut suuri lajin kotimaisia pioneereja kohtaan. Lisäksi muistan yhä elävästi, kun pääsin kisaamaan Ilua vastaan Maailman vahvin mies -kisoissa vuonna 1992. Hän oli maailmantähti ja vielä samasta maasta. Se sykähdytti ja antoi motivaatiota jatkaa omaakin uraa.

Ilu oli tosi värikäs ja pidetty persoona, joka todellakin näkyi jo kaukaa kisoissa. Hän oli kansainvälinen tähti, joka otti hemmetin hyvin yleisön joka lajissa. Nummisto-Suonenvirta oli melkoinen yhdistelmä, kun oli aina toinen vielä komppaamassa siinä vierellä. Itse olin vielä tuolloin aika ujonpuoleinen, mutta tuo show antoi itsellekin kipinää siihen, että yleisöäkin pitää pystyä viihdyttämään.

Kisojen ulkopuolella Ilu oli hillitty ja positiivinen herrasmies. Neuvotteleva tyyppi, jonka kanssa löytyi aina yhteinen ratkaisu asioihin."

Ilkka Kinnunen

Kilpakumppani

"Näin Ilkan ja Markun ensimmäisen kerran voimanostokisoissa, kunnes sitten voimamieskisat rantautuivat Suomeenkin. Molemmissa lajeissa oli heidän Turun-tiiminsä ja sitten oli minun tiimini. Joskus oltiin samaa mieltä lajeista ja edustuspaikoista, joskus eri mieltä. Voimamieskisoissa jo katsottiin, että missä ovat Nummisto sekä Suonenvirta ja pidettiin huoli, ettei lämmitelty samassa kyykkytelineessä. Tuo pieni kisailu oli varmasti kuitenkin vain polttoainetta yleisölle, ettei oltu ihan vain joojoo-miehiä. Pieni vastakkainasettelu kiinnostaa ihmisiä. Mutta vastakkainasettelu koski vain kilpailuja. Muuten oltiin sitten kavereita. Monesti ei edes kisoista puhuttu niiden ulkopuolella.

"Ilkan hienon voimamiesuran elinehtoina olivat melontatausta ja voimanosto. Kun on voimaa, nopeutta ja kestävyyttä, tulee tulosta. Todella isoksi asiaksi nostan myös hänen henkisen kapasiteettinsa. Hän oli kilpaillut melonnassa olympiatasolla. Voi olla, että kun kokematon kaveri menee vähän isompiin kisoihin, homma ei toimikaan niin kuin harjoitusten perusteella on luultu, mutta Ilkalla tätä ongelmaa ei todellakaan ollut."

Riku Kiri

Kilpakumppani, kaksinkertainen Maailman vahvin mies -kisojen pronssimitalisti