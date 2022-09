Uudenkaupungin Korihait on tehnyt 1+1-vuotisen sopimuksen 27-vuotiaan sentteri Mikael Aallon kanssa, seura tiedottaa. Aalto on viime vuodet pelannut Kristika Turussa ja hän on ollut yksi parhaimmista pelaajista divisioona A:ssa.

208-senttinen Aalto on pelannut Korisliigassa kolmen kauden ajan ja viimeksi kaudella 2017–18. Liigassa KTP-Basketia edustanut Aalto on kirjauttanut 77 ottelussa keskimäärin 2,9 pistettä ja 2,0 levypalloa ottelua kohden.

Edelliset neljän kauden aikana sipoolaisen Hukkabasketin kasvatti on tehnyt divisioona A:ssa 98 ottelussa keskimäärin 22,7 pistettä ja 11,6 levypalloa.

Viime kaudella divarin välieriin Kristikan johdattanut Aalto tilastoi keskiarvoikseen 22,5 pistettä ja 11,9 levypalloa tehoindeksin ollessa 27,4.

– Upeilla fiiliksillä palaan takaisin Korisliigaan. Olo on vähän kuin Korisliiga-tulokkaalla, vaikka hiukan kokemusta löytyykin liigasta. Korihailla oli aitoa kiinnostusta minun pelitaitoihin ja se tekee heti olon arvostetuksi, kun joukkue oikeasti haluaa minut. Uskon, että meillä tulee olemaan hyvä kausi, Aalto kommentoi tiedotteessa.

– Kesäkuusta lähtien olemme keskustelleet "Miksun" kanssa, ja seuran taustat ovat tehneet valtavan hyvää työtä tämän asian eteen. Miksu on urheilullinen ja vahva kaveri, joka tulee sopimaan meidän pelitapaan loistavasti. Hänen monipuolisuutensa mahdollistaa meille hyvän 4/5-pelipaikkojen rotaation, päävalmentaja Tero Vasell kommentoi Aallon sopimusta.