Lukas Hradecky jatkaa Leverkusenissa vuoteen 2026 asti

Turun Runosmäestä maailmalle ponkaissut jalkapallomaalivahti Lukas Hradecky jatkaa uraansa Bayer Leverkusenissa ainakin vuoteen 2026 saakka. Seura tiedotti Twitterissä uudesta sopimuksesta tiistaina.

Hradecky on pelannut saksalaisseurassa vuodesta 2018 lähtien. Viime kaudesta alkaen hän on myös toiminut joukkueen kapteenina. Leverkusen on Bundesliigan kärkiseuroja ja pelaa tällä kaudella myös Mestarien liigaa.

Turun Palloseuran kasvatti Hradecky on pelannut aiemmin urallaan myös toisessa suuressa saksalaisseurassa Eintracht Frankfurtissa sekä parissakin tanskalaisseurassa. Hän on myös Suomen maajoukkueen, Huuhkajien kapteeni.

Tänä vuonna Hradecky valittiin Vuoden turkulaiseksi.