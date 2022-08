Murto taivutti kolmanneksi Timanttiliigassa – Etelätalo keihäässä viidenneksi

Tuore seiväshypyn Euroopan mestari Wilma Murto sijoittui kolmanneksi Timanttiliigan Lausannen seiväskoitoksessa. Murto taivutti tuloksen 460.

Murto avasi iltansa ylittämällä 435 ensimmäisellään, ja 450 ylittyi toisella. Seuraava korkeus eli 460 ylittyi ensimmäisellä ja Murto oli kisan kärjessä. Korkeus 470 oli kuitenkin suomalaistähdelle liikaa, ja kun Slovenian Tina Sutej ja Australian Nina Kennedy selvittivät korkeuden, sijoittui Murto kolmanneksi Timanttiliigassa toisen kerran urallaan. Sutej otti kisan voiton, kun 478 ei kärkikaksikolta ylittynyt.

– Timanttiliiga on aina tosi hieno juttu. Ehkä vähän väsynyt on kaikesta reissaamisesta ja muusta, mitä tähän viimeiseen pariin viikkoon on mahtunut, Murto mietti C More -kanavan haastattelussa.

– Luulen, että kaksi viikkoa sitten olisin ollut aika tyytyväinen, jos olen Timanttiliigassa kolmas ja hyppään 460. Mutta ehkä tuo (EM-finaalin voitto- ja SE-tulos) 485 vähän siitä syö... Odotan (nyt) itseltäni enemmän ja toivon enemmän, ja toivotaan loppukauteen vielä hyviä tuloksia.

Keihäänheiton EM-pronssimies Lassi Etelätalo sijoittui Lausannen illassa viidenneksi tuloksella 80,17. Toni Keränen oli kahdeksan heittäjän joukossa seitsemäs tuloksella 77,18.

Etelätalon viiden heiton sarjaan mahtui lisäksi kaksi yliastumista sekä tulokset 74,55 ja 76,19. Kasikymppinen ylittyi kolmannella kierroksella. Keränen heitti illan parhaansa neljännellä kierroksella.

Viime sunnuntaina Münchenissä EM-mitalistiksi ennätyksellään 86,44 taistellut Etelätalo kuvaili C More -kanavan haastattelussa, kuinka "vähän oli kroppa väsynyt ja kesti pitkään saada se hereille".

– Mutta olihan tämä hieno kilpailu, vaikka oma tulos ei ollut niin hyvä. Kesti aika pitkään herätä, pari ekaa heittoa ja verryttely oli tosi surkeaa. Mutta sai sen kasikymppiä sentään, ihan ookoo, sanotaan näin, Etelätalo kommentoi C Morelle.

Kisan voitti ensimmäisellään komeasti 89,08 heittänyt Intian olympiavoittaja Neeraj Chopra. Tshekin Jakub Vadlejch kirjasi tuloksen 85,88, Yhdysvaltain Curtis Thompson repäisi 83,72 ja trinidadilainen Keshorn Walcott 83,38.