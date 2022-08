Esa Jussila tarttuu miesten salibandymaajoukkueen puikkoihin – "Hain sillä oletuksella, että olen paras vaihtoehto tehtävään"

Salibandyliitto on nimittänyt miesten maajoukkueen uudeksi päävalmentajaksi joensuulaisen Esa Jussilan. Vuodesta 2017 lähtien maajoukkuetta on luotsannut menestyksekkäästi Petteri Nykky, joka johdattaa miehet vielä marraskuussa Sveitsissä pelattavaan MM-lopputurnaukseen.

Jussilan osalta työt alkavat vuoden 2023 alussa, ja päätähtäimenä siintää vuoden 2024 MM-lopputurnaus Ruotsin Malmössä. Jussilan kahden vuoden sopimuksessa on myös optio vuosille 2025–26.

– Kun jäin pois Sveitsin maajoukkueen valmennustiimistä, ja tällainen mahdollisuus tuli eteen Suomessa, niin tarrasin mahdollisuudesta kaksin käsin kiinni. Hain sillä oletuksella, että olen paras vaihtoehto tehtävään. Se mitä tehdään, tehdään täysillä. Lopputulema on sitten se mitä ansaitaan, Jussila toteaa Salibandyliiton tiedotteessa.

42-vuotias Jussila lukeutuu suomalaisen maajoukkuesalibandyn suuriin nimiin, jonka lisäksi hän on luonut uraa Sveitsin salibandyssa liki vuosikymmenen ajan niin pelaajana kuin valmentajana. Jussila on toiminut miesten maajoukkueen kapteenina ja edustanut Suomea seitsemässä MM-turnauksessa vuosien 2000 ja 2012 välillä saavutuksinaan kaksi MM-kultaa, neljä hopeaa ja pronssi. Otteluita maajoukkueessa kertyi 139. Sveitsin pelaajavuosilta kirkkaimpina saavutuksina on kaksi NLA:n mestaruutta.

Peliuran jälkeen Jussila kartutti Sveitsissä valmentajakokemusta Alligator Malansissa. Alppimaan miesten salibandymaajoukkueen valmennustiimiin Jussila kuului vuodesta 2013 aina joulukuun 2021 Helsingin MM-kisoihin asti.

– Tunnollisen ja pelaajalähtöisen. Tärkeintä on, että pelaajat kohdataan yksilöinä ja ihmisinä, eikä pelkästään tuloksentekijöinä. Pyrin luomaan sellaisen ympäristön ja ilmapiirin, jossa jokainen pystyy antamaan parhaansa pöytään, hän kuvailee itseään valmentajana.

– Uskon, että tällöin saadaan mitattua urheilullista huippusuoritusta kaikkein parhaiten ulos. Aika näyttää millainen maajoukkueesta muodostuu, Jussila jatkaa.

Päävalmentajan valintaprosessia veti liiton huippu-urheilusektori Jarkko Rantalan johdolla. Alkukartoituksen jälkeen haastatteluihin kutsuttiin neljä henkilöä, joista toiselle kierrokselle valittiin kaksi. Kaikkien valintaan osallistuneiden papereissa Jussila nousi ykköseksi.

– Valinta perustui viime kädessä kokonaisuuteen. Valmennus- eli substanssiosaaminen on tietty ehdottoman tärkeää, mutta myös sillä miten se tuodaan suomalaisen salibandyn hyödyksi, eli puhumme toimintatavoista. Merkitystä on myös sillä, miten päävalmentaja näkyy ja esiintyy julkisuudessa ja suhteessa sidosryhmiin, Rantala kertoo.