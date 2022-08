Wilma Murto taivutti toiseksi Jockgrimissa

Seiväshypyn Euroopan mestari Wilma Murto ylitti korkeuden 461 ja oli toinen Saksassa Jockgrimin kansainvälisessa seiväskarnevaalissa. Kyseessä oli Murron ensimmäinen kilpailu Münchenissä hypätyn mestaruuden jälkeen.

Voiton Jockgrimissa vei EM-kilpailuiden pronssimitalisti, Slovenian Tina Sutej. Hän ylitti korkeuden 471.

Paluu kilpailuihin Münchenin Euroopan mestaruuden ja hulppean SE:n 485:n jälkeen oli Murron mukaan haastavaa.

– Tässä on kuusi päivää finaalista, ja olen ollut enempi väsynyt, kun unta on saanut odotella. On ollut pitkää päivää ja lyhyttä yötä, mutta nyt Jockgrimissa olen saanut nukutuksi. Kisassa olo ei ollut sataprosenttinen, mutta ok, Murto sanoi tiedotteessa.

Kilpailussa Murto oli vaikeuksissa aloituskorkeudessa 436, joka meni kolmannella. 451 ja 461 ylittyivät sitten ensi yrityksillä. Sen jälkeen Sutej meni toisellaan 471. Murto pudotti samasta korkeudesta kerran ja jätti kaksi yritystä 476:een. Niillä rima ei ylittynyt.

Murron kausi jatkuu perjantaina Timanttiliigan Lausannen osakilpailussa.